Otorgan prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo, acusado de huachicol fiscal

Un juez federal otorgó prisión domiciliaria al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, quien continuará su proceso judicial por su presunta participación en un esquema de huachicol fiscal desde su domicilio en Ensenada.

La medida fue concedida por Mario Elizondo Martínez, juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que su defensa presentara nuevos elementos relacionados con su edad, estado de salud y arraigo en Baja California. El exmandatario tiene 74 años.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, podrá continuar su proceso en prisión domiciliaria, luego de que un juez federal modificara la medida cautelar.



Ruffo enfrenta un proceso por su presunta participación en el delito de huachicol fiscal.… pic.twitter.com/wQ8LZJPnAF — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 25, 2026

Ruffo saldrá de “El Altiplano” y será trasladado a Ensenada, Baja California

Su defensa explicó que durante la audiencia fueron presentados dictámenes médicos y forenses, medicamentos, testimonios de familiares y vecinos, además de documentos para acreditar que el domicilio donde permanecerá bajo resguardo es su residencia desde hace más de 14 años.

El juez estableció un plazo aproximado de 48 horas para comenzar a ejecutar la medida, por lo que estimó que el traslado a Ensenada podría concretarse hasta el lunes.

“El juez ordenó un promedio más o menos de 48 horas”, señaló.

La vigilancia en el domicilio particular estará a cargo de la Guardia Nacional.

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido el 16 de julio de 2026. ı Foto: FGR / La Razón

La prisión domiciliaria no significa que el proceso judicial haya concluido. El defensor reconoció que la investigación complementaria continúa abierta y que existen órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

Ernesto Ruffo Appel fue detenido en julio pasado en Ensenada, Baja California, tras ser señalado como presunto líder de un grupo delictivo dedicado al contrabando de combustible.

El martes, una jueza federal concedió a Ernesto Ruffo Appel una suspensión definitiva contra la resolución que le impidió cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva.

Fotografía de archivo de la detención de Ernesto Ruffo. ı Foto: X:@alebrijes1

El fallo no implicó inmediatamente la salida del exgobernador de Baja California, pero abrió un nueva revisión sobre su permanencia en el penal de El Altiplano.

Así lo determinó la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Azucena Lazalde Iñiguez dentro del juicio de amparo 889/2026, promovido contra la negativa de la jueza de control de “El Altiplano” para que el exgobernador de Baja California cumpliera en su domicilio la prisión preventiva que enfrenta.

Con información de Elizabeth Hernández.

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