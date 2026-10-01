Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 1 de octubre: ¿Qué calles están cerradas?

Este jueves 1 de octubre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 1 de octubre
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 1 de octubre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social: Centro Médico Nacional “Siglo XXI” Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
- Boicot, desinversiones y sanciones México: Monumento a Cuauhtémoc Av. Paseo de la Reforma y Calz. Manuel Villalongín, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
- Amigos del refugio Franciscano: Junta de Asistencia Privada Calderón de la Barca No. 92, Col. Polanco, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 11:00
- Colectivo “Unidas”: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 11:00
- Ternurines guerrilleros: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00
- Colectiva “Deconstrucción violeta”: Juzgados Penales de la Ciudad de México Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00
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LMCT