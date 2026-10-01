SSC arresta a sujeto por robar 21 mil pesos de caja fuerte en oficinas del PRI

Un hombre de 68 años, quien trabajaba como cocinero en un inmueble ocupado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, señalado por presuntamente sustraer 21 mil 700 pesos en efectivo de una caja fuerte.

Los hechos ocurrieron en oficinas ubicadas en Avenida Insurgentes, esquina con Héroes Ferrocarrileros, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, informó la SSC en una tarjeta informativa.

De acuerdo con el reporte, los agentes fueron alertados por personal del Centro de Comando y Control (C2) Centro sobre una persona que había sido retenida al interior del inmueble, por lo que acudieron al lugar.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con un hombre de 47 años, quien se identificó como coordinador de seguridad del edificio.

El trabajador relató que escuchó ruidos y, al revisar lo que ocurría, descubrió que un empleado interno, quien se desempeñaba como cocinero, presuntamente había sustraído dinero en efectivo de una caja fuerte.

Según su relato, el hombre habría utilizado un extintor para dañar la caja fuerte y sacar el efectivo. El coordinador de seguridad lo retuvo y solicitó apoyo de las autoridades.

A petición del afectado, los policías realizaron una revisión preventiva al posible responsable y encontraron entre sus pertenencias los 21 mil 700 pesos en efectivo, además de un teléfono celular.

El sujeto fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados, para determinar su situación jurídica.

Posteriormente, circularon versiones que señalaban que el robo había ocurrido en las oficinas del dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas. Sin embargo, el PRI Nacional desmintió esa versión.

#TarjetaInformativa | En la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, oficiales de la #SSC detuvieron a un hombre que, al parecer, pretendía llevarse dinero en efectivo después de causar daños a una caja fuerte.



Los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban recorridos de seguridad y… pic.twitter.com/8MuSWYrPyf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 30, 2026

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