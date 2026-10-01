SSC arresta a ‘El Ojos’, líder de banda que distribuía droga en 3 alcaldías de CDMX

Como parte de la estrategia para combatir los delitos contra la salud en la capital, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR), cumplimentaron tres órdenes de cateo en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, lo que permitió la detención de seis personas, quienes serían integrantes de una célula criminal.

La acción policial logró el arresto de Alexis “G”, alias “El Ojos” y “General”, identificado como líder de la célula delictiva, quien presuntamente coordinaba a sus colaboradores para la venta y distribución de droga en puntos estratégicos de las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

Durante los castros también fueron detenidos Sandra Josefina “A”, de 38 años de edad, identificada como pareja sentimental de “El Ojos”; Julio César “U”; Erick Emmanuell “G”, de 32 años de edad; Brayan “A”; y María Alicia “E”, de 31.

De igual forma, en flagrancia fueron detenidos Cristian “P”, de 28 años de edad, y Javier Samuel “R”, de 21 años de edad.

A través de trabajos de investigación e inteligencia, así como de labores de vigilancia en campo, se tuvo conocimiento de un grupo delictivo dedicado a la distribución de narcóticos en las demarcaciones mencionadas. Por lo que, los efectivos obtuvieron datos de prueba que fueron entregados a un agente del Ministerio Público, quien los presentó ante un Juez de Control, autoridad que liberó los mandamientos judiciales para intervenir los inmuebles.

Derivado de lo anterior, se desplegó un operativo sin uso de la fuerza y en estricto apego a los protocolos de actuación policial y respeto a los derechos humanos.

La primera acción se llevó a cabo en una habitación de un hotel ubicado en avenida Revolución, colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez, donde fueron aseguradas 117 dosis de aparente cocaína, 150 dosis y 250 gramos de una sustancia similar a la marihuana, cinco dosis de metanfetamina y tres equipos telefónicos, donde detuvieron a dos hombres y una mujer.

De manera simultánea, en una habitación aledaña del mismo inmueble fueron aseguradas 99 dosis de cocaína y 96 dosis de marihuana, y detuvieron a un hombre que se encontraba en el lugar.

En una tercera intervención, fue ejecutada una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Barranquilla, colonia Daniel Garza al Norte, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los cuatro hombres y las dos mujeres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

De manera paralela, en calles de la colonia Tacubaya, en la misma alcaldía, los oficiales detuvieron en flagrancia a dos hombres, que portaban 200 dosis de probable piedra, 18 dosis de supuesta metanfetamina y 41 dosis con características propias de la marihuana.

Cabe mencionar que, de acuerdo con las investigaciones, las personas detenidas en las distintas acciones estarían presuntamente relacionadas con un grupo criminal dedicado a la venta y distribución de droga en las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

La SSC refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada y colaborativa con las distintas autoridades de seguridad del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno de México, con el objetivo de combatir y desarticular a los grupos delictivos que cometen delitos contra la salud, así como detener a quienes participan en estas actividades.

#Importante l Como resultado del trabajo coordinado entre la @SSC_CDMX, la @FiscaliaCDMX y el @GabSeguridadMX, se cumplimentaron tres órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías @BJAlcaldia y @AlcaldiaMHmx, donde se detuvo a cuatro hombres y dos mujeres en posesión de más de… pic.twitter.com/Q8pxMpNVnM — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 1, 2026

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