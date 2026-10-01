GAM presume caída de homicidios; Alcalde reporta reducción de 75% frente a 2018

Los homicidios en Gustavo A. Madero pasaron de 244 en 2018 a 60 en lo que va de 2026, una reducción cercana a 75 por ciento, de acuerdo con las cifras presentadas por el alcalde Janecarlo Lozano Reynoso, quien aseguró que la demarcación atraviesa una reducción histórica de la violencia.

Durante un informe sobre seguridad, Lozano señaló que entre 2015 y 2018 Gustavo A. Madero registró un promedio de 12.7 delitos de alto impacto diarios, mientras que 2018 alcanzó el punto más alto, con 6 mil 306 casos, equivalentes a 17.3 delitos por día.

De acuerdo con las cifras expuestas por el alcalde, entre 2019 y 2024 el promedio fue de 10.4 delitos de alto impacto diarios. Para el periodo de su administración, que inició el 1 de octubre de 2024, indicó que en 2024 se contabilizaron mil 737 delitos de alto impacto y en 2026, hasta el corte de este miércoles, mil 435.

En materia de homicidios, Lozano Reynoso reportó 94 casos en 2024, 82 en 2025 y 60 en lo que va de 2026. Frente a los 244 homicidios registrados en 2018, sostuvo que la disminución es de alrededor de 75 por ciento.

“Cuando hablamos de un homicidio, no hablamos simplemente de una cifra o de una estadística. Hablamos de vidas, hablamos de familias, de personas que queremos y debemos proteger”, afirmó.

El Alcalde atribuyó los resultados a una estrategia denominada “seguridad con bienestar social”, que combina el fortalecimiento policial con acciones en espacios públicos, iluminación, deporte, cultura y programas dirigidos a jóvenes.

Lozano Reynoso afirmó que al inicio de su administración la alcaldía contaba con 15 patrullas propias para atender a una población de alrededor de 1.2 millones de habitantes.

Janecarlo Lozano Reynoso aseguró que actualmente Gustavo A. Madero es la demarcación con más patrullas propias de la Ciudad de México, con más de 100, además de las unidades asignadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El alcalde Janecarlo Lozano Reynoso también anunció que su administración busca cerrar sus primeros tres años con una patrulla propia por cada una de las 230 colonias de la demarcación.

Como parte del reforzamiento tecnológico, Janecarlo Lozano Reynoso informó que la alcaldía construyó un centro de inteligencia equipado con sistemas de detección de rostros, conteo y detección de placas, además de mil 500 tótems de seguridad y 4 mil 500 cámaras, aunque precisó que parte de estas últimas continúa en proceso de conexión.

Según el alcalde de GAM, Janecarlo Lozano Reynoso, alrededor de 80 por ciento de las comunidades de la alcaldía ya están cubiertas por este sistema.

Janecarlo Lozano Reynoso también anunció que en las próximas semanas será presentada una nueva “fuerza centinela”, integrada por patrullas con drones para reforzar la vigilancia desde el aire y atender, entre otros casos, la búsqueda de menores extraviados.

A la par, Janecarlo Lozano Reynoso sostuvo que la alcaldía concluirá antes de que termine 2026 la construcción de 300 kilómetros de “senderos seguros”, con lo que, afirmó, Gustavo A. Madero se convertirá en la alcaldía con mayor cantidad de kilómetros de este tipo en el país.

Janecarlo Lozano Reynoso también aseguró que actualmente existen “cero giros negros” en la demarcación y defendió que la estrategia de seguridad no debe limitarse a patrullas, cámaras y policías, sino incluir la recuperación de calles, parques y espacios públicos.

“No escogimos entre combatir el delito o atender las causas. Decidimos trabajar en ambos frentes. Eso significa seguridad con bienestar social”, sostuvo Janecarlo Lozano Reynoso.

Al ser cuestionado sobre los puntos considerados de mayor riesgo en Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso reconoció que “siempre existirán focos rojos”, pero aseguró que la incidencia delictiva es revisada diariamente en la Mesa para la Construcción de la Paz.

Janecarlo Lozano Reynoso explicó que la estrategia se modifica conforme los delincuentes cambian de zona y pasan de una colonia a otra.

“Para nosotros no hay delitos pequeños. (...) Todos los delitos importan, cada llamada de emergencia de cualquier ciudadano de esta alcaldía importa”, afirmó.

Como ejemplo, se refirió a un incidente ocurrido en una escuela de la zona de Cuautepec, luego de que se difundiera en redes sociales la imagen de un joven que ingresó al plantel.

Janecarlo Lozano Reynoso aseguró que el individuo fue detenido el mismo día y presentado ante las autoridades. Señaló que se trataba de un menor de edad y afirmó que portaba un chaleco táctico y una navaja.

El alcalde también pidió evitar la difusión de información falsa sobre este tipo de hechos y sostuvo que la respuesta de las autoridades debe darse ante cualquier reporte, independientemente de la magnitud del delito.

“Siempre encontrarán la respuesta de su gobierno, la respuesta de su policía y la respuesta de todos los que integramos la mesa para la construcción de la paz en la alcaldía Gustavo Madero”, afirmó.

Finalmente a los cuerpos de seguridad a no bajar la guardia, pues señaló que el reto actual es mantener la reducción de la incidencia delictiva frente a los resultados obtenidos durante el año anterior.

“Hoy cada día es más complicado, queremos reconocerlo, porque hoy estamos compitiendo contra nosotros mismos del año pasado”, dijo.

El alcalde sostuvo que los alrededor de 1.2 millones de habitantes de Gustavo A. Madero deben tener la certeza de que cuentan con un gobierno que busca protegerlos.

Esta mañana, el alcalde de Gustavo A. Madero, Jeancarlo Lozano, encabezó la ceremonia “Seguridad con resultados”, donde presentó un balance de las acciones implementadas durante los primeros dos años de su gobierno.



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