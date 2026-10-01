Cocinero del PRI le intenta robar al partido 21 mil pesos

Policías capitalinos detuvieron a un ayudante de cocina de la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por presuntamente intentar robar de las oficinas de este instituto 21 mil 700 pesos.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los elementos de seguridad detuvieron al hombre de 68 años luego de que una persona identificada como coordinadora de seguridad del inmueble reportara hechos inusuales dentro.

De acuerdo con el denunciante, en el edificio se escuchaban ruidos, los cuales comprobó que eran producidos por un adulto mayor, quien laboraba en la cocina del partido tricolor, pues tomó un extintor para romper una caja fuerte.

Una vez que el sospechoso logró dañar el compartimento de seguridad intentó hurtar 21 mil 700 pesos en efectivo, cuyo origen no ha sido aclarado. El coordinador de seguridad del edificio localizado en la avenida Insurgentes, esquina con la calle Héroes Ferrocarrileros, en la colonia Buenavista, lo detuvo y pidió apoyo.

El Dato: El presidente del PRI, Alejandro Moreno, no estaba en la sede nacional del partido, porque acudió al informe del alcalde de Monterrey, Nuevo León, Adrián de la Garza.

“A petición del afectado, los efectivos se acercaron al posible responsable y, en apego al protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le hallaron la cantidad de dinero en efectivo señalada por el denunciante, así como un teléfono celular”, refirió la SSC.

De esta manera, los policías capitalinos detuvieron al presunto ladrón, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Al respecto, el PRI aclaró en redes sociales que el intento de atraco no ocurrió en las oficinas de su presidente partidista, Alejandro Moreno Cárdenas, ni en la presidenta nacional tricolor ni en otra oficina vinculada a ésta.

5 Mil 184 indagatorias paor robo se abrieron en agosto

“Los hechos ocurrieron en un inmueble aledaño, ocupado por un sector del partido. El PRI siempre ha colaborado y seguirá colaborando con las autoridades, con responsabilidad institucional y pleno respeto a la ley”, publicó el partido nacional en sus redes sociales.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha abierto entre enero y agosto del presente año 39 mil 266 carpetas de investigación por robo.