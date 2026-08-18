Ariadna Montiel responsabiliza al ‘PRIAN’ por huachicol fiscal

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, responsabilizó a gobiernos anteriores por el origen del llamado huachicol fiscal y lanzó críticas contra los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como contra el panista Ricardo Anaya.

Durante una rueda de prensa, Ariadna Montiel Reyes sostuvo que el problema se gestó durante administraciones anteriores y acusó que Calderón intentó concretar una estrategia relacionada con el sector energético, mientras que Peña Nieto habría logrado llevarla a cabo mediante sobornos.

En ese contexto, señaló a Ricardo Anaya como uno de los principales promotores y vinculó sus señalamientos con las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y el denominado huachicol fiscal.

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La dirigente morenista también hizo referencia al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien ha señalado a exfuncionarios y legisladores dentro de investigaciones relacionadas con presuntos sobornos para la aprobación de la reforma energética.

“Se dicen perseguidos políticos y traidores a la patria”, afirmó Montiel al cuestionar a integrantes de administraciones anteriores, al tiempo que responsabilizó al llamado “PRIAN” por el origen del huachicol fiscal.

En otro tema, Montiel se refirió a la decisión de la magistrada Mónica Soto de dejar la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y abandonar el cargo el próximo 31 de agosto, dos años antes de que concluyera el periodo que había sido ampliado hasta 2028 tras la reforma que aplazó las elecciones judiciales.

Cuestionada sobre la salida de Soto, la dirigente morenista consideró que se trató de una decisión personal, pues, dijo, la magistrada tenía la posibilidad de permanecer en el cargo.

“Es una decisión personal, si ella lo quería así: acuérdense que hubo una modificación a la ley donde se les daba la reelección, ahora tiene la oportunidad, en 2028 se van a elegir a los magistrados”, declaró.

Finalmente, Montiel envió un mensaje a Soto tras su decisión de abandonar la institución: “Mucha suerte a la hoy exmagistrada”.

Con la salida de Soto, la Sala Superior del Tribunal Electoral quedará integrada por cinco de los siete magistrados que contempla su estructura.

Como todos los martes, sostuvimos nuestra conferencia de @PartidoMorenaMx, donde reafirmamos que en México manda el pueblo y que seguiremos defendiendo la Soberanía Nacional y el proyecto de transformación que representamos, que ha traído bienestar a nuestra Patria. 🇲🇽… pic.twitter.com/0eq7mz2M8p — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) August 18, 2026

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FGR