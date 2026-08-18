Denuncian estafa a 60 choferes del Aeropuerto de CDMX

Choferes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), denunciaron que fueron víctimas de presuntos funcionarios públicos, quienes mediante fuertes presiones les vendieron placas nuevas y permisos renovados para que, a partir de este año, pudieran trabajar “sin molestias” en las terminales 1 y 2.

Los 60 denunciantes señalaron que los presuntos servidores públicos fueron quienes los contactaron para efectuar esa operación, mediante la cual también les dijeron que, a cambio de 50 mil pesos por permisionario, obtendrían una concesión sin necesidad de entrar a los concursos de licitación que organiza el gobierno federal.

Solicitaron la urgente intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que se investigue y se apliquen las sanciones correspondientes a estas personas, pues no es la primera vez que ambos incurren en actos ilícitos y permanecen cubiertos por el manto de la impunidad.

Estos les pidieron que cada permisionario entregara el dinero en dos fases: en la primera debían darles 25 mil pesos cuando proporcionaran sus documentos que incluían información personal del nuevo permisionario y la factura o carta factura del vehículo que iban a ingresar y en la segunda fase, los otros 25 mil pesos cuando recibieran sus respectivas placas junto con la tarjeta de circulación.

Las víctimas quienes solicitaron el anonimato para evitar cualquier tipo de represalia especificaron que dichos funcionarios les dijeron que una vez que tuvieran el dinero solicitado --que asciende a 3 millones de pesos- les avisaran para que acudieran a entregarlo en un restaurante Vips que se encuentra ubicado sobre la calzada Miramontes, al sur de la Ciudad de México.

Visiblemente indignados, comentaron que luego de que se efectuó ese encuentro y se concretó la entrega del capital, ambos funcionarios “se esfumaron”.

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FGR