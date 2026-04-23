PAN celebra relevo en embajada de México en Estados Unidos; critican gestión de Moctezuma

La virtual remoción de Esteban Moctezuma Barragán al frente de la embajada de México en Washington fue calificada como un acierto diplomático por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes señalaron deficiencias en su desempeño y una relación bilateral debilitada.

El diputado federal Federico Döring Casar, vocero del Grupo Parlamentario del PAN, sostuvo que el relevo era necesario para renovar la representación mexicana en Estados Unidos. Afirmó que la gestión de Moctezuma no contribuyó al fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

“Fue siempre un florero decorativo que nada ayudó a la relación bilateral”, expresó el legislador, quien además señaló como evidencia de la falta de resultados el hecho de que no se concretara un encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump.

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En el mismo sentido, el diputado migrante Raúl Torres Guerrero consideró urgente el cambio en la embajada ante lo que calificó como una representación diplomática “negligente” y “gris”.

Esteban Moctezuma Barragán ı Foto: larazondemexico

El legislador subrayó que durante este periodo no se consolidaron esfuerzos efectivos de colaboración entre México y Estados Unidos, particularmente en temas estratégicos como el comercio bilateral y el marco de libre comercio en América del Norte.

Torres Guerrero indicó que su partido respalda la designación de un nuevo perfil con experiencia en comercio exterior y capacidad para fortalecer los lazos diplomáticos. Asimismo, enfatizó la importancia de colocar en el centro de la agenda a la comunidad mexicana en el extranjero.

“Le recordamos al próximo embajador que la diáspora mexicana debe ser clave y esta nueva administración tiene que asumir este tema con un compromiso sólido”, declaró.

Los legisladores panistas coincidieron en que la relación con Estados Unidos requiere una estrategia más activa y eficaz, luego de lo que describieron como años sin avances significativos en acuerdos diplomáticos bajo administraciones recientes.

Raúl Torres Guerrero, diputado migrante, en imagen tomada de sus redes ı Foto: Especial

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LMCT