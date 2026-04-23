Defensa de Farías Laguna denuncia falta de notificación oficial tras reporte de detención en Argentina

La defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna aseguró que no cuenta con confirmación oficial sobre su presunta detención en Argentina, pese a la información difundida por autoridades federales y replicada en medios y redes sociales.

A través de un posicionamiento público, el despacho Epigmenio Mendieta y Abogados dejó claro que hasta ahora no existe notificación formal ni contacto con el marino. “Ni la defensa ni la familia han sido notificadas oficialmente por autoridad alguna, y tampoco se ha tenido comunicación con nuestro defendido”, expuso la firma.

Así fue como las autoridades detuvieron a Fernando Farías ı Foto: Especial

Versiones oficiales aseguraron que el ex mando naval habría sido detenido hace algunas horas en un operativo internacional.

Sin embargo, la representación legal subrayó que cualquier confirmación debe llegar por las vías institucionales correspondientes, condición indispensable para activar mecanismos legales.

El despacho anticipó que se encuentra preparado y responderá de inmediato si se confirma la detención. También advirtió que pondrá especial atención ante un posible procedimiento de extradición.

Los abogados advirtieron que vigilarán el respeto a las garantías fundamentales de Farías Laguna e insistieron en que cualquier actuación deberá apegarse a la ley, tanto en México como en el extranjero, con énfasis en la protección de sus derechos humanos y procesales.

Momento de la detención de Fernando Farías Laguna ı Foto: Especial

¿Cuáles son los señalamientos contra Fernando Farías Laguna?

Fernando Farías Laguna es investigado por presuntamente encabezar una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, los cuales ingresaban al país evadiendo el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

En su contra existe una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.

Según reportes, las autoridades tenían conocimiento de que Farías Laguna salió de México en agosto de 2024 con destino a Florida, en Estados Unidos, sin que hasta el momento se tenga registro oficial de su regreso al país.

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MSL