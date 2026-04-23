Segob y SRE destacan respaldo de la ONU a política de derechos humanos en México

Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) señalaron que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció avances de México en materia de desaparición de personas, al destacar el desarrollo de un marco jurídico e institucional construido con la participación de las víctimas.

“México cuenta con un marco jurídico e institucional de gran potencial centrado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (…) que constituye una referencia a nivel internacional y fue elaborado con la participación de las víctimas”, afirmó el Alto Comisionado.

El pronunciamiento se da en el contexto de la visita oficial que Türk realizó al país del 19 al 22 de abril, a invitación del Estado mexicano, periodo en el que sostuvo reuniones con autoridades federales, legisladores, integrantes del Poder Judicial, fiscalías y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de recabar información para su evaluación sobre la situación de los derechos humanos en México y sus desafíos, y tras la publicación del Informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que fue rechazado por el gobierno de México.

COMUNICADO CONJUNTO GOBERNACIÓN-RELACIONES EXTERIORES. “México cuenta con un marco jurídico e institucional que constituye una referencia a nivel internacional en derechos humanos elaborado con la participación de las víctimas: Alto Comisionado de Derechos Humanos”.… pic.twitter.com/CriKZTrxp7 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 23, 2026

El comunicado señala que ambas partes acordaron consolidar la cooperación internacional para prevenir y combatir este fenómeno.

Al término de su estancia en México, agrega el comunicado, el Alto Comisionado calificó la visita como “muy fructífera” y agradeció al gobierno mexicano “por la invitación y por abrirle las puertas de todas las instituciones”, lo que le permitió conocer tanto avances como retos en la materia.

Entre los aspectos positivos, destacó reformas y políticas públicas impulsadas en México, como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, la implementación de centros LIBRE para fortalecer los derechos de las mujeres y los mecanismos de consulta en temas ambientales.

En materia social, destacó que “México haya reducido la pobreza y ampliado el acceso a derechos económicos y sociales, gracias a políticas de protección social, incrementos del salario mínimo y programas dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad”, al considerar que estos avances “reflejan elementos de una economía de derechos humanos que coloca a las personas en el centro de las decisiones económicas”.

Asimismo, el Gobierno de México reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las personas migrantes, al tiempo que solicitó el respaldo del Alto Comisionado para impulsar en foros internacionales medidas que garanticen estos derechos sin importar la condición migratoria.

En temas de seguridad y justicia, Türk destacó la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia y de intensificar acciones contra el tráfico ilícito de armas.

También reconoció el mecanismo de protección a periodistas y defensores, al señalar que “constituye un modelo muy relevante y un referente en la región, en particular por su esquema de gobernanza que incorpora activamente a la sociedad civil”.

Finalmente, Gobernación y Relaciones Exteriores subrayaron que México mantendrá su papel como actor regional y global en favor del multilateralismo y del sistema internacional de derechos humanos, al reiterar su disposición para fortalecer la cooperación internacional como vía para garantizar estos derechos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL