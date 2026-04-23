¿Habrá Consejo Técnico el 25 de abril de 2026? Esto se sabe

Tras el reciente descanso de Semana Santa, ha surgido una duda recurrente entre padres de familia y tutores, ¿habrá suspensión de clases este viernes 25 de abril por Consejo Técnico Escolar? La respuesta oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es clara.

El viernes 25 de abril de 2026 habrá clases normales en todos los planteles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del país. La asistencia de los alumnos es obligatoria, ya que se trata de una jornada lectiva regular.

La próxima reunión de Consejo Técnico será el 29 de mayo ı Foto: Cuartoscuro

¿Por qué no hay Consejo Técnico en abril?

La decisión de la autoridad educativa de no programar una sesión de CTE este mes no es arbitraria y responde a la organización del calendario escolar 2025-2026.

La razón principal es la cercanía con el periodo vacacional de Semana Santa. Debido a que el descanso de dos semanas concluyó recientemente, programar una nueva suspensión apenas unos días después del regreso a las aulas afectaría el avance académico.

La SEP busca priorizar el tiempo frente al grupo para recuperar el ritmo tras el receso vacacional.

¿Cuándo es el próximo Consejo Técnico 2026?

Para quienes ya están consultando la fecha para el próximo CTE para lo que resta del ciclo escolar, el calendario marca que el mes de mayo sí contará con la tradicional sesión de consejo.

La Secretaría de Educación Pública establece diversos periodos de descanso para el nivel básico antes del cierre del ciclo escolar 🏫📚 https://t.co/5tmwmO8c4p — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 19, 2026

El próximo Consejo Técnico se llevará a cabo el viernes 29 de mayo de 2026. Durante esa jornada, se suspenderán las clases para los alumnos de nivel básico con el fin de que el personal docente y directivo pueda realizar su reunión mensual de trabajo.

Antes de ello, los días marcados con suspensión de clases son el 1, 5 y 15 de mayo, en todos los niveles de educación básica.

Por lo pronto, este viernes 25 de abril, las mochilas deberán estar listas, pues todas las escuelas incorporadas al sistema federal operarán con normalidad y en sus horarios habituales.