Avanza transformación educativa con Federación y estados en infraestructura, becas y bienestar docente: Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, con base en los reportes de la Oficina de Enlace Educativo de la dependencia en las entidades federativas, se registraron avances sustantivos en infraestructura, becas, asignación de plazas, alfabetización y atención a las causas, consolidando la transformación del Sistema Educativo Nacional (SEN).

Mario Delgado Carrillo señaló que, la política educativa del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene como eje central el bienestar de las y los estudiantes, mediante acciones integrales que fortalecen la equidad, la inclusión y el acceso efectivo al derecho a la educación.

Mario Delgado Carrillo destacó que estos avances son resultado del trabajo coordinado con los gobiernos de las entidades federativas, lo que ha permitido articular esfuerzos, optimizar recursos y atender de manera oportuna las necesidades específicas de cada región del país.

En materia de infraestructura en el Bachillerato Nacional, Mario Delgado Carrillo resaltó la ejecución de obras de construcción, rehabilitación y equipamiento en planteles de todo el país, incluyendo aulas, laboratorios, espacios deportivos y servicios básicos, lo que permite mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en beneficio de millones de estudiantes.

Asimismo, Mario Delgado Carrillo subrayó el impacto del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), que continúa destinando recursos de manera directa a las comunidades escolares, así como las acciones de reconstrucción en planteles afectados por fenómenos naturales, contribuyendo a la recuperación de espacios educativos seguros y dignos.

En el rubro de becas, Mario Delgado Carrillo destacó el avance sostenido en la dispersión de apoyos a través de programas prioritarios, como la Beca Universal Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, los cuales fortalecen la permanencia escolar y reducen el abandono educativo en todos los niveles.

Respecto a la asignación de plazas, Mario Delgado Carrillo reiteró que se garantiza un proceso transparente y ordenado que reconoce el mérito docente, al tiempo que permite atender las necesidades educativas en las distintas regiones del país.

Mario Delgado Carrillo indicó que la Estrategia Nacional de Atención a las Causas continúa desplegándose en todo el territorio nacional mediante ferias y jornadas comunitarias, acercando servicios a la población, promoviendo entornos de paz y fortaleciendo el tejido social desde las escuelas.

Como parte de los resultados en las entidades federativas, Mario Delgado Carrillo resaltó que en Aguascalientes se inauguraron nuevos laboratorios científicos; en Baja California Sur se fortaleció la infraestructura en educación inicial; en Campeche se destinaron 187 mdp en equipamiento escolar; en Chiapas se invirtieron más de 12 mmdp para fortalecer la educación; en Chihuahua se asignaron plazas docentes y directivas; en Colima se ejecutan acciones de rehabilitación tras fenómenos naturales; en Guerrero se entregaron más de 29 mmdp de apoyos a escuelas afectadas por fenómenos climatológicos.

Asimismo, en Hidalgo se dotó de equipamiento tecnológico a docentes y planteles; en Jalisco se alcanzaron más de 500 mil registros en programas de becas; en Michoacán se amplió la cobertura de Educación Superior con la Universidad Rosario Castellanos (UNRC); en Nayarit se construyen nuevos espacios educativos; en Nuevo León se benefició a más de 140 mil estudiantes con becas; en Oaxaca se reconstruyen escuelas afectadas por sismos; en Puebla se implementaron campañas masivas de vacunación.

De igual forma, en Quintana Roo se fortaleció el equipamiento de planteles; en San Luis Potosí se avanza en el proceso de federalización y homologación del nivel de Telesecundaria; Sinaloa se proyecta la construcción de nuevas preparatorias; en Sonora se incrementó el presupuesto de becas a nivel histórico; en Tabasco se entregaron tabletas electrónicas a estudiantes; en Tamaulipas se avanzó en la asignación de plazas docentes; en Tlaxcala se construye nueva infraestructura educativa; en Veracruz se mantiene la dispersión de becas; en Yucatán se invierte en modernización de planteles; y en Zacatecas se impulsa la creación de la UNRC.

Finalmente, Mario Delgado Carrillo destacó que programas como Vive saludable, vive feliz han alcanzado amplia cobertura en escuelas del país, contribuyendo al bienestar integral del alumnado, y reiteró el compromiso de la SEP de seguir trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales y la comunidad educativa para garantizar una educación con justicia social.

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FGR