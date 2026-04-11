Mario Delgado encabeza ceremonia de encendido del Fuego Nuevo de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

En la zona arqueológica de San Juan Teotihuacán y ante las pirámides del Sol y la Luna, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, destacó que la ceremonia del fuego nuevo simboliza el equilibrio, la identidad y la unión de los pueblos, en el marco de la conmemoración del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, iniciados en 1926 con la participación de Cuba, Guatemala y México.

Al encabezar junto con la gobernadora del Estado México, Delfina Gómez Álvarez, la ceremonia de Encendido del Fuego Nuevo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, subrayó que esta justa deportiva ha crecido a lo largo de un siglo, integrando a más países y atletas, y consolidándose como un espacio de hermandad, identidad regional y renovación cada cuatro años.

En presencia de representantes internacionales y de la delegación mexicana que participará en esta justa deportiva, el titular de la SEP afirmó que el deporte en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es un eje fundamental para fortalecer la convivencia, el respeto, la salud y la construcción de paz; además de contribuir a formar comunidad y sentido de vida, por lo que garantizarlo como derecho es una prioridad en la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Explicó que, por instrucción de Sheinbaum se impulsa una política educativa que articula el derecho a la educación con el derecho a la salud, promoviendo el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes mediante el aprendizaje y la actividad física, con el propósito de construir la generación más saludable, fuerte y feliz en la historia del país.

Finalmente, Mario Delgado señaló que el fuego nuevo, encendido entre las pirámides del Sol y la Luna, representa esperanza y continuidad histórica, al tiempo que reafirma valores como la dignidad, la soberanía, la paz y la libertad de los pueblos de Centroamérica y el Caribe, y deseó éxito a las naciones participantes.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez destacó que el encendido del fuego nuevo en Teotihuacán representa luz, sabiduría, paz y unión para los pueblos, además de resaltar el valor histórico de este sitio como origen de identidad, cultura y organización social desde tiempos ancestrales.

Asimismo, reconoció la relevancia de la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en la que participarán 36 países. Destacó que esta justa, la más antigua de la región desde 1926, reúne cada cuatro años al talento deportivo que, con disciplina, trabajo en equipo y respaldo familiar, impulsa a las juventudes y fortalece la integración regional.

A su vez, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá Izaguirre, afirmó que México recibe con los brazos abiertos a las delegaciones de Centroamérica y el Caribe en un momento profundamente simbólico que, desde Teotihuacán, conecta la historia ancestral con el presente del movimiento olímpico. Destacó que el fuego nuevo representa renovación, continuidad y esperanza, valores compartidos con el fuego olímpico que une a las naciones y trasciende fronteras.

Subrayó que, en el marco de los 100 años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, esta celebración refrenda valores como el respeto, la solidaridad y la convicción de que el deporte transforma sociedades; al tiempo que reconoció a las y los atletas como el corazón del movimiento, portadores de una historia centenaria que inspira a competir con honor, fortalecer la unidad regional y encender la esperanza hacia el futuro.

Asistieron el ministro del Deporte de la República Dominicana, Kelvin Cruz; el vicepresidente del Comité Organizador, Felipe Vicini; la secretaria de Cultura del Estado de México, Nelly Minerva; la secretaria general de Centro Caribe Sports, Sara Rosario Vélez; el secretario general del Comité Olímpico Mexicano, Mario García de la Torre; el presidente del Comité Organizador, José Monegro; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, entre otros servidores públicos y dirigentes deportivos internacionales.

cehr