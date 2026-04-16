PAN exige más presupuesto a red consular tras muerte de un mexicano bajo custodia del ICE

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron al gobierno federal dotar de mayores recursos públicos a las oficinas consulares mexicanas en Estados Unidos, luego del fallecimiento de un ciudadano mexicano mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los legisladores panistas señalaron que la crisis migratoria no puede enfrentarse con los mismos presupuestos de siempre y acusaron a Morena de bloquear iniciativas legislativas orientadas a proteger a la comunidad migrante.

Federico Döring, diputado federal y vocero del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), dirigió una petición directa al canciller Roberto Velasco para que atienda las demandas de los consulados en materia de defensa de mexicanos detenidos por el ICE.

El legislador responsabilizó a Morena del estancamiento legislativo en la materia: “El PAN sí tiene agenda para con los mexicanos en el exterior, hemos planteado legislaciones para cubrir sus necesidades básicas, darles una atención consular de primer nivel y redes de comunicación directa con el Legislativo para conocer sus demandas, pero Morena boicotea todo”.

Protesta contra ICE frente a la torre Trump ı Foto: Especial

Por su parte, Raúl Torres, legislador migrante del PAN, presentó una propuesta para fortalecer la red consular mediante incrementos presupuestales, mejores condiciones salariales para el personal de atención directa y la actualización de los protocolos de auxilio a connacionales.

Torres subrayó que la protección a los mexicanos en el exterior va más allá del fenómeno migratorio: “No se trata de asfixiar a las representaciones mexicanas en otros países, tenemos que darles cauce a los protocolos para cuidar a los mexicanos, más allá de la situación de retenes, en los temas más sensibles de su día a día como es vivienda, empleo, academia, salud y la posibilidad de que puedan reunirse con sus familias”.

El diputado Torres Guerrero subrayó que el gobierno federal tiene una obligación tanto jurídica como moral de reforzar sus estrategias de atención ante el actual clima de tensión bilateral.

“No es posible enfrentar una crisis con los mismos recursos siempre, desde hace varios meses hemos reclamado recursos suficientes en ejercicios fiscales para mejorar la atención de mexicanos en el exterior, principalmente de quienes están en los Estados Unidos”, afirmó.

Elementos de ICE ı Foto: Especial

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LMCT