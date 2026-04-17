Mario Delgado, Rosa Icela Rodríguez y Salomón Jara revisan avances en la atención al magisterio de Oaxaca.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvieron una reunión de trabajo con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, para dar seguimiento al impulso de los programas prioritarios del sector educativo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en esa entidad, en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como para el mejoramiento del magisterio oaxaqueño.

Delgado Carrillo comentó que la reunión, realizada en la sede histórica de la SEP, tuvo como objetivo dar seguimiento a la implementación de los programas prioritarios educativos en la entidad, como la entrega de las becas Rita Cetina de Educación Básica, Universal Benito Juárez para Educación Media Superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro para Educación Superior, el crecimiento de la matrícula en ese nivel educativo y la atención a la infraestructura escolar a través del programa La Escuela es Nuestra (LEEN).

Asimismo, agregó que se revisó lo referente a la entrega de uniformes a las y los estudiantes de Educación Básica, así como la entrega de mobiliario, equipamiento y equipo de cómputo a las escuelas oaxaqueñas.

El titular de la SEP destacó que también se revisaron los avances en la atención a las necesidades y requerimientos de las y los maestros oaxaqueños, encaminados a mejorar su bienestar.

En este marco, señaló que, durante 2025, más de 635 mil estudiantes de todos los niveles educativos en Oaxaca recibieron la Beca Rita Cetina, la Beca Universal Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con una inversión superior a 5 mil 964 millones de pesos. Para 2026, expuso, la cobertura de apoyos continuará ampliándose con la incorporación de más de 185 mil nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina en nivel primaria.

Comentó que 688 mil 484 estudiantes han recibido recursos para la adquisición de uniformes escolares, con una inversión de más de 836 millones de pesos. Además, a la fecha se han invertido más de 706 millones de pesos en mobiliario escolar. A ello se suma la distribución de más de 23 mil equipos de cómputo y 11 mil proyectores, con una inversión superior a 749 millones de pesos.

Resaltó que a través del programa La Escuela es Nuestra, se atiende un total de 13 mil 463 planteles de Educación Básica y por primera vez de Media Superior, lo que representa prácticamente la cobertura total de estos niveles, mediante una inversión de 3 mil 676 millones de pesos.

El secretario Mario Delgado Carrillo destacó el incremento salarial del 10 por ciento decretado por la jefa del Ejecutivo Federal, que, en el caso de Oaxaca, representó cerca de 3 mil millones de pesos adicionales, impactando de manera directa en el bienestar de las y los docentes.

La reunión, dijo Delgado Carrillo, demuestra que el trabajo interinstitucional y el diálogo permanente con las autoridades estatales se traducen en beneficios no solo para las comunidades escolares, sino para toda la población.

En este sentido, señaló que el diálogo y la cooperación son los caminos más importantes para lograr acciones que impacten en beneficio de las y los mexicanos; en este caso, de las y los oaxaqueños.

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JVR