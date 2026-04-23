‘Argentina no es refugio de criminales´: Ministra anuncia extradición inmediata de Farias Laguna

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó la captura del ex vicealmirante mexicano Fernando Farías Laguna y lanzó un mensaje directo tras el operativo al asegurar que su país “no es refugio de criminales”. La funcionaria informó que el detenido enfrenta cargos por crimen organizado, robo de combustibles e intento de homicidio, además de contar con ficha roja internacional.

El arresto ocurrió tras el ingreso del ex mando naval a territorio argentino con el nombre de Luis Lemus Ramos. Según la funcionaria, utilizó un pasaporte guatemalteco apócrifo tras viajar desde Colombia, lo que activó alertas internacionales. “Atrapamos a Fernando Farías Laguna, mexicano, ex vicealmirante. Está detenido y va a ser extraditado”, declaró.

Así fue como las autoridades detuvieron a Fernando Farías ı Foto: Especial

Investigaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, en coordinación con agencias como la Interpol y la CIA, ubicaron al exfuncionario como objetivo prioritario por delitos de alto impacto. Entre los cargos destacan corrupción, tráfico ilícito de hidrocarburos y agresiones contra funcionarios en México.

TE RECOMENDAMOS: Evaluación internacional Segob y SRE destacan respaldo de la ONU a política de derechos humanos en México

Monteoliva detalló que Farías Laguna operaba dentro de una estructura que trasladaba combustibles desde Estados Unidos hacia territorio mexicano bajo esquemas de simulación comercial, al etiquetarlos como aceites o aditivos para evadir controles fiscales y aduanales. Esa modalidad permitió a la red consolidar un flujo ilícito de hidrocarburos con alcance internacional.

La ministra subrayó el alcance de la investigación y la relevancia del detenido dentro de la organización criminal. “Es una pieza clave de una estructura que traficaba combustibles; lo buscamos, lo encontramos y lo detuvimos”, afirmó. También anticipó que el proceso de extradición avanzará en los próximos días conforme a los acuerdos de cooperación vigentes.

Atrapamos a Fernando Farías Laguna, mexicano, ex vicealmirante.



Ingresó al país con un pasaporte falso. Buscado por la DNIC y con alerta roja de INTERPOL por crimen organizado, robo de combustibles e intento de homicidio contra funcionarios en México.



Está detenido y va a ser… pic.twitter.com/JyN84tkqOS — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) April 24, 2026

Fuentes oficiales señalaron que el caso se integró con información compartida entre agencias de distintos países, lo que permitió rastrear movimientos, identidades falsas y rutas de traslado. El seguimiento incluyó alertas migratorias, análisis de inteligencia financiera y coordinación policial internacional.

El gobierno argentino insistió en que no tolerará la presencia de perfiles vinculados a redes criminales. Monteoliva cerró con un mensaje contundente al afirmar que “el que las hace las paga”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL