Nominan a México en los Premios WSIS 2026 que promueve la ONU; compite en 5 categorías

México fue nominado en cinco categorías de los Premios WSIS 2026, un reconocimiento internacional impulsado por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que distingue proyectos de tecnología orientados al desarrollo.

Las postulaciones recaen principalmente en iniciativas desarrolladas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que concentra cinco proyectos dentro de la lista global. En total, el país suma nueve nominaciones en una edición donde participan 360 propuestas provenientes de más de 50 naciones.

Las categorías en las que compite México abarcan infraestructura digital, desarrollo de capacidades, gobierno electrónico, ciencia digital y diversidad cultural.

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Entre los proyectos destacan Nube MX, enfocada en infraestructura tecnológica; el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, orientado a la capacitación; y Llave MX, una plataforma vinculada a servicios digitales del gobierno.

#Boletín ¡México destaca a nivel global con proyectos tecnológicos!



La ATDT se posiciona como la entidad gubernamental con más nominaciones en América Latina en los Premios @WSISprocess, organizados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU



☁️Nube MX

🗝️Llave MX… pic.twitter.com/Si8VcZoUIb — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) April 23, 2026

También figuran el Centro de Procesamiento de Imágenes Satelitales, enfocado en aplicaciones de ciencia y datos, así como una iniciativa de acceso a servicios gubernamentales en lenguas indígenas, que busca ampliar la inclusión digital en comunidades históricamente rezagadas.

El peso de estas nominaciones se da en un contexto global competitivo. Asia lidera el número de proyectos seleccionados, seguida de África, mientras que América Latina se ubica en tercer lugar. Dentro de la región, México se posiciona como el país con más nominaciones individuales y alcanza el sexto sitio en el conteo general.

Los Premios WSIS contemplan 11 categorías que abarcan desde conectividad y acceso a la información hasta innovación, seguridad digital y cooperación internacional, con aplicaciones en sectores como salud, educación, agricultura y gobierno.

Los ganadores serán definidos mediante votación internacional y se darán a conocer durante el foro WSIS 2026, que se celebrará en julio en Ginebra. El resultado permitirá medir el alcance de las propuestas mexicanas frente a iniciativas de otras regiones y su impacto en la transformación digital a nivel global.

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MSL