Comisión Permanente perfila ratificar a Esteban Moctezuma como embajador de México ante la UE este miércoles

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió este lunes el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, designación realizada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que el órgano legislativo ratificaría en su sesión plenaria del próximo miércoles.

La presidenta de la Mesa Directiva, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, informó del envío del nombramiento a través de redes sociales y subrayó la obligación constitucional del órgano para avalar la designación.

“Conforme lo establece el artículo 78 de la Constitución, la Comisión Permanente deberá aprobar su ratificación”, precisó.

Buena tarde. Quiero informarles que el día de hoy recibimos la designación que realiza la Presidenta @Claudiashein de @emoctezumab como embajador de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea y, de forma concurrente, con el Gran Ducado de Luxemburgo.



Conforme lo… pic.twitter.com/ntwgQHvOSW — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) June 29, 2026

Nombramiento, tras firma de acuerdos comerciales con la UE

Además de su acreditación ante Bélgica y la Unión Europea, Moctezuma Barragán quedará acreditado de forma concurrente ante el Gran Ducado de Luxemburgo, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente por parte de ese país.

La designación ocurre en un momento de particular relevancia diplomática y comercial: México y el bloque europeo acaban de firmar el Acuerdo Global Modernizado (AGM) y el Acuerdo Comercial Interino (ACI), instrumentos que abrirán una nueva etapa en la relación política, económica y comercial con los 27 países que integran la Unión Europea.

Esteban Moctezuma Barragán, exsecretario de Educación Pública durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y exembajador de México en Estados Unidos, asumiría el cargo una vez que la Comisión Permanente valide su nombramiento, que, se prevé, ocurriría en la sesión del próximo miércoles.

Esteban Moctezuma, exembajador de México en Estados Unidos ı Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum propone a Esteban Moctezuma ante la UE

Más temprano este lunes, durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el nombramiento, aunque sin ofrecer más detalles.

El pasado 27 de abril, la mandataria afirmó que Esteban Moctezuma se mantendría dentro del Gobierno Federal tras dejar el cargo de embajador de México en Estados Unidos, aunque sin mencionar qué tareas asumiría.

“Como ustedes saben, hace poco informé que Roberto Lazzeri se va de embajador a Estados Unidos y todavía no lo podemos decir, pero Esteban nos va a seguir ayudando”, declaró en este entonces Sheinbaum.

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cehr