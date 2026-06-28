Perfilan a Esteban Moctezuma como representante ante la UE; Permanente revisará nombramiento

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión incluirá en su agenda legislativa de esta semana la propuesta para ratificar a Esteban Moctezuma Barragán como representante diplomático de México ante la Unión Europea, informó el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

En declaraciones a la prensa desde Veracruz, el legislador de Morena informó que recibió la notificación del presidente de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, Alejandro Murat Hinojosa, sobre el análisis del nombramiento del exembajador de México en Estados Unidos.

De acuerdo el senador, la designación llega después de la firma reciente del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, un instrumento que reemplaza al convenio vigente desde 2000 y actualiza la relación política, económica y de cooperación.

Esteban Moctezuma, exembajador de México en Estados Unidos ı Foto: Cuartoscuro

Huerta Ladrón destacó que la Unión Europea es el tercer socio comercial de México y que el pacto contempla una reducción arancelaria con los 27 países del bloque. Entre los sectores involucrados mencionó al automotriz, farmacéutico y agrícola .

“Después de nuestros negocios con Estados Unidos y con China, [en la Unión Europea] son los de más alto impacto, entonces se necesita un embajador de ese tamaño”, declaró.

Para el senador, la discusión también coincide con la próxima revisión del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, prevista para julio. Sobre ese proceso, recordó la postura del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien ha planteado que debe continuar “cuando menos 10 años”.

“Está la posibilidad de que digna 16, lo vemos difícil, y lo que queremos de los diez años, he oído del Ejecutivo, es que ya no sea cada año estarlo revisando porque inhibe muchas inversiones que en el Plan México queremos restablecer”, señaló.

Esteban Moctezuma ‘va a seguir ayudando’

El pasado 27 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Esteban Moctezuma se mantendría dentro del Gobierno Federal tras dejar el cargo de embajador de México en Estados Unidos, aunque sin mencionar las tareas que asumiría.

“Como ustedes saben, hace poco informé que Roberto Lazzeri se va de embajador a Estados Unidos y todavía no lo podemos decir, pero Esteban nos va a seguir ayudando”, declaró la mandataria.

Platicando con el embajador Esteban Moctezuma y Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores. Les comparto la charla. pic.twitter.com/rGyj1Z5CSE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 28, 2026

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cehr