Roberto Lazzeri llega a Washington para asumir la Embajada de México en Estados Unidos

Roberto Lazzeri Montaño llegó este martes a Washington D. C., para sumir la conducción de la Embajada de México en Estados Unidos.

A través de un breve comunicado en la red social X, la representación diplomática informó que el embajador llega con una agenda enfocada en “proteger a nuestra comunidad, impulsar la prosperidad compartida de América del Norte y construir acuerdos que sirvan a ambos países”.

El pasado 10 de junio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento y tomó protesta a Roberto Lazzeri, propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, algo que fue cuestionado debido a que no cuenta con experiencia diplomática, y sí en el sector financiero.

DE IZQ. a der.: Roberto Lazzeri, Alicia Buenrostro y Pedro Blanco, representantes de México en EU, India y Países Bajos, ayer, en el Congreso de la Unión. ı Foto: Especial

Roberto Lazzeri, clave para revisión del T-MEC

El pasado 23 de abril, al confirmar su propuesta para la Embajada de México en Estados Unidos, Sheinbaum recordó que Roberto Lazzeri trabajó junto a Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), etapa en la que, afirmó, construyó una “buena relación” con funcionarios de Estados Unidos.

Lo anterior, consideró, podrá resultar relevante ante la próxima revisión del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, prevista para el próximo 1 de julio.

“Y hoy el tema principal con Estados Unidos es el tema comercial, además de toda la relación histórica con Estados Unidos y de nuestros connacionales allá”, declaró durante su conferencia matutina.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ı Foto: Cuartoscuro

¿Quién es Roberto Lazzeri?

Roberto Lazzeri Montaño, de 42 años, es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Desde el 18 de agosto de 2025 se desempeñó como director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

En 2020 fue nombrado director general de Deuda Pública y director general de Captación la Secretaría de Hacienda; posteriormente, trabajó como jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda.

En 2009 se desempeñó como gerente de estructuración de financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras), donde se especializó en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.

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cehr