‘Nadie les impide hablar’: Morena responde a críticas del PAN

A través de un posicionamiento, el partido oficialista, Morena, afirmó que Jorge Romero, dirigente del PAN, “vuelve a equivocarse” al plantear que la libertad de expresión implica que el Estado deba proporcionar a la oposición espacios, recursos públicos y audiencia para ejercer su labor política.
Morena señaló que el PAN cuenta con prerrogativas, legisladores, tribunas y acceso a medios de comunicación, además de sus propias conferencias de prensa, por lo que, aseguró, nadie impide a sus integrantes expresar sus posturas o críticas.
“El PAN tiene prerrogativas, legisladores, tribunas, acceso permanente a medios y ahora hasta sus propias conferencias. Nadie les impide hablar”, sostuvo.
Río Sonora tendrá nueva etapa de remediación; trabajos deberán concluir en diciembre
El partido atribuyó el menor alcance político del PAN a una pérdida de confianza ciudadana, que relacionó con “décadas de corrupción, privilegios y mentiras”.
Asimismo, Morena rechazó cualquier comparación entre los partidos de oposición y la llamada Cuarta Transformación, al señalar que esta última ha obtenido respaldo electoral en distintos procesos.
En ese sentido, destacó la legitimidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien atribuyó casi 36 millones de votos, así como la trayectoria de Ariadna Montiel, a quien reconoció como una figura con autoridad moral dentro del movimiento.
El pronunciamiento también lanzó críticas directas contra Jorge Romero y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quienes Morena acusó de representar prácticas de corrupción y privilegios.
Finalmente, el partido oficialista sostuvo que la oposición puede expresarse, cuestionar al gobierno y realizar conferencias de prensa, pero advirtió que no debe presentar esas actividades como una exigencia de mayores espacios o recursos.
“Pueden expresarse. Pueden criticar. Pueden hacer todas las conferencias que quieran. Pero que quede claro: ¡Fuera máscaras! Lo que están exigiendo hoy son privilegios”, concluyó Morena.
También te puede interesar:
- PAN alista iniciativa para derecho de réplica en mañaneras; acusa a Morena de crear un ‘ministerio de la verdad’
- Morena va por desafuero de ‘Alito’ y lo acusa de ‘traición a la patria’
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL