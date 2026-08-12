Rechaza críticas

‘Nadie les impide hablar’: Morena responde a críticas del PAN

El partido rechazó los señalamientos de Jorge Romero sobre libertad de expresión y afirmó que el blanquiazul tiene acceso a tribunas, medios y recursos públicos

Morena continúa con registros
Morena continúa con registros Foto: IG: morena_partido
Por:
Claudia Arellano

A través de un posicionamiento, el partido oficialista, Morena, afirmó que Jorge Romero, dirigente del PAN, “vuelve a equivocarse” al plantear que la libertad de expresión implica que el Estado deba proporcionar a la oposición espacios, recursos públicos y audiencia para ejercer su labor política.

Morena señaló que el PAN cuenta con prerrogativas, legisladores, tribunas y acceso a medios de comunicación, además de sus propias conferencias de prensa, por lo que, aseguró, nadie impide a sus integrantes expresar sus posturas o críticas.

“El PAN tiene prerrogativas, legisladores, tribunas, acceso permanente a medios y ahora hasta sus propias conferencias. Nadie les impide hablar”, sostuvo.

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El partido atribuyó el menor alcance político del PAN a una pérdida de confianza ciudadana, que relacionó con “décadas de corrupción, privilegios y mentiras”.

Asimismo, Morena rechazó cualquier comparación entre los partidos de oposición y la llamada Cuarta Transformación, al señalar que esta última ha obtenido respaldo electoral en distintos procesos.

En ese sentido, destacó la legitimidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien atribuyó casi 36 millones de votos, así como la trayectoria de Ariadna Montiel, a quien reconoció como una figura con autoridad moral dentro del movimiento.

El pronunciamiento también lanzó críticas directas contra Jorge Romero y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quienes Morena acusó de representar prácticas de corrupción y privilegios.

Finalmente, el partido oficialista sostuvo que la oposición puede expresarse, cuestionar al gobierno y realizar conferencias de prensa, pero advirtió que no debe presentar esas actividades como una exigencia de mayores espacios o recursos.

“Pueden expresarse. Pueden criticar. Pueden hacer todas las conferencias que quieran. Pero que quede claro: ¡Fuera máscaras! Lo que están exigiendo hoy son privilegios”, concluyó Morena.

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MSL

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