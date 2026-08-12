Río Sonora tendrá nueva etapa de remediación; trabajos deberán concluir en diciembre

El Gobierno de México destinará 654 millones de pesos a la segunda etapa de remediación del Río Sonora, que arrancará en septiembre y deberá concluir en diciembre con trabajos sobre suelos y sedimentos contaminados por el derrame de sulfato de cobre ocurrido en 2014. Grupo México aportará los recursos para ejecutar el programa.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, informó en la localidad de Ures que las intervenciones abarcarán la remoción, tratamiento, estabilización o confinamiento de materiales con presencia de metales, además de obras para reducir riesgos a la salud y al entorno. “No habrá atajos, ni tampoco improvisaciones. Cada intervención ocurrirá con base en decisiones técnicas”, afirmó.

Durante la Reunión Informativa de Acciones de Remediación en el Río Sonora, la titular de la Semarnat explicó que el proyecto forma parte del Plan de Justicia de Cananea y se suma a otros dos compromisos federales para la región, la construcción del Hospital de Ures y la instalación de sistemas de potabilización a lo largo de la cuenca.

📍 #SemarnatEnTerritorio | El Gobierno de México avanza en la atención de una demanda histórica de las comunidades de la cuenca del #RíoSonora, la reparación del daño ambiental, la atención a la salud y el acceso al agua.



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Como punto de partida, las autoridades analizaron más de cinco mil muestras recopiladas desde el derrame. En febrero de este año, especialistas obtuvieron otras 31 de suelo y sedimentos para medir 33 parámetros, mientras que entre el 28 y 30 de abril levantaron 33 adicionales en las presas El Molinito y Abelardo L. Rodríguez.

Bárcena sostuvo que esta información permitirá pasar de los estudios a las labores directas sobre los sitios afectados. “Todo proceso serio de remediación comienza con evidencia”, señaló. Las acciones avanzarán de manera progresiva en tres secciones territoriales, previa delimitación horizontal y vertical de los polígonos donde los análisis identifiquen contaminación.

Arturo Gavilán García, director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de Semarnat, explicó que el programa contempla tres fases. La primera incluirá remoción, confinamiento y estabilización de materiales; después vendrán las obras de infraestructura necesarias para asegurar las zonas intervenidas, y al final habrá un periodo de monitoreo.

“Estaremos haciendo la remoción, confinamiento, estabilización y lo que sea necesario para que estos metales no representen ya riesgos a la salud ni al ambiente”, expuso Gavilán. Al cierre, las autoridades elaborarán un informe con las actividades efectuadas y los resultados de laboratorios acreditados, cuyas copias quedarán en poder de Semarnat y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

📍#SemarnatEnTerritorio | Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein, el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora avanzan en la atención a las demandas de las comunidades de la cuenca del #RíoSonora.



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Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum ordenó desde diciembre de 2024 establecer un programa con plazos, presupuesto y responsables para atender la contaminación que persiste desde hace 12 años. “Nos dio la instrucción de aplicarnos para proponerles una solución”, declaró.

Como parte de los acuerdos, Durazo reconoció la intervención de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en las negociaciones entre instituciones, organizaciones, empresas y pobladores. También destacó la participación de Semarnat y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la construcción del esquema presentado este miércoles.

Representantes de los Comités de Cuenca plantearon dudas sobre los puntos seleccionados, la profundidad de los muestreos y el seguimiento posterior. Marta Carlota Aguirre, integrante de esas organizaciones, consideró que el anuncio constituye “un paso necesario” para responder a una demanda histórica de justicia ambiental en la región.

Ures forma parte de la zona impactada por la contaminación del Río Sonora, cuyo saneamiento permanece entre las principales demandas de los Comités de Cuenca. El gobernador aseguró que la propuesta cuenta con respaldo presupuestal, social y político del Gobierno de México y adelantó que las autoridades darán a conocer los avances de las medidas anunciadas.

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MSL