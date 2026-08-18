Ricardo Monreal minimiza retiro de visa a Andy López Beltrán

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

El retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán no significa una condena ni debería convertirse en motivo de “satanización”, afirmó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, mientras que su homólogo del PRI, Rubén Moreira, aprovechó para tundir al hijo del expresidente y cuestionar su posible llegada al Congreso.

Monreal sostuvo que la decisión de Estados Unidos de negar o revocar visas forma parte de las facultades discrecionales de ese gobierno, por lo que México debe respetar sus criterios.

“Suprimir o revocar una visa, como lo hace el gobierno de Estados Unidos, no te condena ni te debe satanizar”, señaló.

El morenista recordó que, de acuerdo con sus datos, existen alrededor de 10 millones de pasaportes mexicanos vigentes y que entre 25 y 30 por ciento de las solicitudes de visa estadounidense son rechazadas bajo las actuales políticas migratorias.

Estimó además que entre seis y siete millones de mexicanos cuentan actualmente con una visa para ingresar a Estados Unidos.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados pic.twitter.com/77nOaqZ8Tm — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 17, 2026

Ante la pregunta de si el retiro de la visa a López Beltrán podría tener como objetivo al expresidente, como sugirió el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, Monreal descartó esa posibilidad.

“No creo que visite a Estados Unidos y no creo que requiera de una visa para mantener un liderazgo intacto”, dijo.

Y si Andy quiere regresar a la política, Monreal tampoco le ve problema. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el próximo año ocupe una curul y hasta coordine la bancada de Morena, respondió que, si la población del distrito que elija lo vota, “pues seguramente que sí”.

Del otro lado, Rubén Moreira no tuvo la misma consideración y aseguró que López Beltrán “está para el diván, para un psicólogo”, pues, dijo, al asumirse como “la patria”, tanto él como Morena estarían “un poquito despegados del suelo”.

El priista cuestionó además que, días antes de que se hiciera público el retiro de la visa, López Beltrán hubiera repartido propaganda contra el gobierno estadounidense.

“Imagínese que fuera al revés, ¿pues ustedes creen que México estaría contento con eso? Pues no”, comentó.

Moreira consideró que el Gobierno mexicano no debería asumir como propios discursos personales que puedan generar conflictos con otros países.

En cuanto al llamado “huachicol fiscal”, el priista sostuvo que este esquema ha contribuido al deterioro de Pemex y de la economía nacional, por lo que exigió que se investigue y se aclare.

“No puede ser posible que la tercera parte del combustible que se vende en el país sea producto del huachicol fiscal y que Pemex no se haya dado cuenta sino hasta ahora”, reclamó.

Sobre la posibilidad de que López Beltrán encabece la bancada de Morena después de las elecciones de 2027, Moreira dijo que será una decisión del partido y de los electores de Tabasco.

Eso sí, pronosticó una “gran derrota” para Morena y acusó al partido de intentar, según su percepción, “acotar libertades, enturbiar la sociedad y confundir y descalificar”.

Rubén Moreira durante su programa "Con Peras, Manzanas y Naranjas", transmitido desde YouTube. ı Foto: Captura de video

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