Sube a mil 943 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela; hay más de 10 mil 500 heridos

Restos de edificios en La Guaira, Venezuela, por los terremotos que azotaron al país.

La cifra de muertos por los terremotos que azotaron la semana pasada a Venezuela aumentó a mil 943, mientras que hay más de 10 mil 500 heridos, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

En un mensaje a la televisión estatal, el líder del Parlamento venezolano precisó que, al corte de este martes, la cifra de muertos aumentó a mil 943. Hasta ayer, se contaban mil 719 fallecidos, es decir, se registraron 224 decesos más en un día.

Restos de edificios en La Guaira, Venezuela, por los terremotos que azotaron al país. ı Foto: Reuters

En tanto, según Rodríguez Gómez, la cifra de muertos aumentó a 10 mil 571, es decir, casi el doble que la jornada anterior, cuando se registraron cinco mil 034 personas lesionadas.

Por otro lado, el alto mando venezolano aseguró que 15 mil 866 personas se encuentran damnificadas, para las cuales se han habilitado refugios temporales.

🇻🇪🥀🕯Aumenta el balance de muertos y heridos tras los fuertes sismos en Venezuela



La cifra de personas fallecidas ascendió a 1.943 tras los potentes terremotos que sacudieron Venezuela, señaló el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.



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En este sentido, detalló que están en funcionamiento 14 refugios en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos, mientras que otros 55 refugios están en funcionamiento en Caracas, Miranda y los otros estados donde se registraron daños.

“Se están acondicionando lo mejor posible, tenemos una carrera contra el tiempo, pero no vamos a escatimar esfuerzos para atender a las personas que tengan que ser llevadas a los campamentos provisorios”, dijo Rodríguez a la televisión nacional.

Suman más de seis mil personas rescatadas

Mientras tanto, siguen las labores de rescate en Venezuela, apoyadas por equipos nacionales e internacionales, en una jornada en la que crece la presión para encontrar a más personas con vida.

Restos de edificios en La Guaira, Venezuela, por los terremotos que azotaron al país. ı Foto: Reuters

En este sentido, Jorge Rodríguez precisó que, al momento, suman más de seis mil 461 personas rescatadas “con vida”, como parte de las labores que se han llevado con intensidad en La Guaira, Caracas y los estados afectados.

Por otro lado, este martes se reportó la llegada a Venezuela de 47 toneladas de material humanitario, procedente de las reservas de la Unión Europea, para apoyar a los afectados por los terremotos.

Restos de edificios en La Guaira, Venezuela, por los terremotos que azotaron al país. ı Foto: Reuters

De acuerdo con agencias internacionales, el cargamento incluyó principalmente suministros de atención sanitaria de emergencia, de agua y saneamiento, tiendas de campaña, artículos como sillas de ruedas o material recreativo.

“Las familias de todos los estados afectados necesitan urgentemente agua potable, así como acceso a atención sanitaria. Muchos duermen al aire libre, por miedo a que se produzcan más réplicas”, explicó, a propósito, Roberto Benes, director regional de UNICEF.

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