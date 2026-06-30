Exhiben a venezolanos por presuntamente tirar ropa y comida que les llegaron de donaciones | VIDEOS

El pasado miércoles dos sismos de más de siete grados causaron grandes estragos en Venezuela, pues los edificios colapsados en La Guaira dejaron a muchas personas atrapadas entre los escombros y a miles de damnificados.

El 24 de junio se registraron sismos de 7.2 y 7.5 grados en Venezuela, por lo que las personas de México y otros países comenzaron a enviar ayuda para las personas que resultaron damnificadas.

De acuerdo con la reciente información que dio el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hasta el momento se reportan mil 719 personas sin vida, cinco mil 34 personas heridas, y 15 mil 866 personas damnificadas.

Debido a esto, las personas venezolanas que residen en otros países y los ciudadanos de otras nacionalidades comenzaron a recolectar víveres para las personas afectadas.

Además, el Gobierno de México ha enviado equipos de búsqueda y rescate, herramientas, insumos médicos y plantas de luz para continuar brindando apoyo en las zonas de derrumbe.

Pese a que miles de personas alrededor del mundo han enviado alimentos y ropa para quienes resultaron afectados en Venezuela, algunos internautas han compartido videos en los que se evidencía que los venezonalos han tirado la comida y ropa que reciben.

Entonces, ¿qué era lo que querían los venezolanos? ¿Gucci, Prada, Louis Vuitton? pic.twitter.com/atdoJe2rJK — Montaño (@luigim10) June 29, 2026

Videos de venezolanos tirando donativos

Muchos usuarios han señalado a las personas de Venezuela por tirar los donativos que han recibido de otros países, por lo que incluso los connacionales han creado videos llamándolos “malagradecidos”.

Los internautas comparten por medio de videos que las personas que se encuentran en los lugares que resultaron afectados han tirado comida preparada que les entregan, por lo que incluso piden que ya no hagan este tipo de donativos.

Creí que los venezolanos ue llegaron a cd burrito eran así por tal vez ser de bajos recursos , ero se ve que así son todos .

Cantidad de videos que están sliendo quejándose de la comida donada de la ropa donada.

Q si es comida q se de marca q si es ropa q se Nueva pic.twitter.com/GIJSPhViYq — Adriana Maldonado Sotelo🌹 (@seheciebo) June 30, 2026

Sobre la ropa, usuarios han copartido las pilas de ropa que se encuentran en algunos lugares de Venezuela debido a que las personas no las están tomando, así como videos de personas en los centros de acopio que señalan el tipo de prendas que no recibirán.

Las personas que están en los centros de acopio señalan incluso que no deben llevar ropa o zapatos usados, por lo que incluso piden que las donaciones que envían lleven sea nueva y con etiqueta.

"No traigan ropa usada, solo nueva con etiqueta".



¿El señor sugiere una marca O diseñador en especial? ¿Chanel, Dolce, Valentino?



ROPA EN BUEN ESTADO, no es pasarela.



Ese tipo de gente ENGREÍDA es la que crea el hate.pic.twitter.com/gOKF07dZ1O — ⭒Я⭒ (@R0SSYB00P) June 29, 2026

Algunas personas han señalado que la manera en la que los creadores de contenido y las personas de los centros de acopio señalan qué donativos no reciben no es la adecuada, pues deberían enfocarse en agradecer lo recibido y resaltar qué donativos pueden llevar.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.