Conoce a ‘Tsunami’, el perrito rescatado que hoy está salvando vidas en Venezuela | VIDEO

Siempre hay luz en medio de la tragedia, como la que azotó esta semana en Venezuela, tras los dos terremotos que han dejado miles de muertos y heridos. Sin embargo, entre los escombros ha surgido un nuevo héroe: Tsunami, perrito rescatista cuya historia ha dado la vuelta al mundo.

El miércoles, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 provocaron devastación en distintos puntos de Venezuela, principalmente en La Guaira. Por lo anterior, equipos de emergencia nacionales e internacionales se han movilizado por todo el territorio del país sudamericano para llevar a cabo labores de rescate.

Escombros de edificios dañados por el terremoto en La Guaira, Venezuela. ı Foto: Reuters

Entre estos equipos de emergencia ha surgido un nombre que ha conmovido en redes sociales: el de Tsunami, un perrito que fue rescatado de una situación de maltrato y ahora está salvando vidas en un país afectado por el desastre natural más grande de su historia reciente.

Él es Tsunami, el perrito que está salvando vidas en Venezuela

En días recientes, en medio de las noticias sobre la complicada situación en Venezuela, se ha difundido el nombre de un héroe de cuatro patas: el perrito Tsunami, perteneciente al equipo K-SAR ECID de Venezuela.

El perro rescatista Tsunami, bajo la guía del venezolano Jorge Beens, se ha convertido en un símbolo de esperanza y vida frente a la compleja situación de los terremotos. Este post rinde un sentido homenaje a su incansable y silenciosa labor buscando personas entre los escombros.… pic.twitter.com/tqNKni8yNm — Noticiero Promar TV (@notipromar) June 27, 2026

Es un perrito de raza Border Collie, con pelaje blanco y negro y una inusual condición de heterocromía, es decir, un color diferente en cada ojo.

Sin embargo, como han contado los dueños del perrito, Tsunami no siempre fue un héroe nacional. Antes de llegar a K-SAR ECID, el perrito había sido rescatado de una situación de maltrato.

🐾🇻🇪 Conoce a "Tsunami", el valiente perro rescatista en Venezuela



🦴 En medio de las intensas jornadas de remoción de escombros y rescate de sobrevivientes tras la fuerte actividad sísmica que sacudió al país, una historia de heroísmo animal ha acaparado las tendencias y los… pic.twitter.com/ppRmZg3aqh — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 28, 2026

Fue Jorge Beens, fundador de este equipo de emergencia, quien adoptó al canino tras tomar conocimiento de la denuncia por maltrato. Al ver el rendimiento físico y entusiasmo del perrito, decidió llevarlo al veterinario y darle un entrenamiento especializado para desarrollar habilidades de búsqueda y rescate. Fue así como Tsunami se convirtió en perrito rescatista.

“Hace siete años, Tsunami es el resultado de una adopción por una denuncia. [Al verlo] hubo un feeling inmediato, fue amor a primera vista”, dijo Beens en una entrevista para el diario venezolano Libre Oposición.

🇻🇪 | Conoce la increíble historia de Tsunami, el perro rescatista que se ha convertido en un héroe canino en Venezuela y todo el mundo. pic.twitter.com/W9LkIrWJyt — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 27, 2026

“Hoy Tsunami es mi compañero de trabajo, mi confidente, mi amigo, es parte de mi familia”, abundó el fundador del equipo rescatista.

El nombre de Tsunami ha aparecido frecuentemente en las noticias sobre las labores de rescate en Venezuela, donde se han narrado las hazañas que se han logrado gracias a la intervención del canino.

#Viral 🐾💔 El héroe de cuatro patas también necesita ayuda. #Tsunami, el perro rescatista que encontró con vida a cerca de 12 personas entre los escombros en #Venezuela, terminó exhausto tras días de búsqueda.



🚑 Actualmente recibe atención veterinaria y permanece bajo… pic.twitter.com/yFLY9pMSIk — Martha Berra (@MarthaIBerraA) June 27, 2026

Hace poco, se reportó que Tsunami tuvo que ser llevado al veterinario debido al agotamiento físico que le provocaron las extensas jornadas de rescate. Sin embargo, la recuperación de Tsunami fue óptima, y ahora está listo para seguir salvando vidas.

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