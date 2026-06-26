Diáspora venezolana activa búsqueda

Cuando los movimientos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon el norte de Venezuela la tarde del miércoles, Lily no miró la emergencia desde una pantalla. La siguió desde la Ciudad de México como una red de búsqueda familiar. Lleva 12 años fuera de su país y, durante la noche, convirtió su teléfono en puente entre Caracas, La Guaira y otros estados.

En México, la tragedia cayó sobre una comunidad que ya vive con la familia partida por la migración. Cerca de 7.9 millones de personas han salido de Venezuela, según ACNUR. La plataforma R4V calcula 113 mil 108 venezolanos en el país, alrededor de 1.4 por ciento de toda esa diáspora. El desastre mostró esa separación con crudeza distinta: hijos y hermanos tuvieron que localizar a sus familiares desde otro país. Primero llegaron los mensajes sin contexto. Después, las publicaciones con nombres, edificios colapsados, colonias sin servicio y familias que pedían cualquier dato. Lily buscó a su familia por medio de amistades, páginas de Facebook y redes sociales donde los reportes cambiaban minuto a minuto. Cada aviso podía abrir una pista o cerrar una esperanza para quienes, desde México, no lograban cruzar una llamada.

Luis Alejandro Porto supo de los sismos por el mensaje de un amigo. “Recibí un mensaje preguntando por mi familia tras el terremoto, lo que me hizo entrar en pánico inmediato”, contó para La Razón. Intentó comunicarse, pero la diferencia horaria y las fallas en la zona afectada convirtieron la espera en un vacío.