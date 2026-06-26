Un adulto mayor protege a su esposa durante el sismo

Vecinos transportan a un hombre rescatado de entre los escombros en La Guaira, ayer.

Tras los movimientos telúricos han surgido historias de solidaridad que han conmovido a miles de personas, en donde se reflejan los momentos de terror y desesperación que vivieron.

Una de las escenas más difundidas en redes sociales muestra a una pareja de adultos mayores durante el sismo. En el video se escucha a la mujer, quien tiene problemas de movilidad, decirle a su esposo: “Amor, no te vayas” y “Tengo miedo”. El hombre regresa de inmediato, la abraza y la sostiene con fuerza hasta que termina el movimiento, después él la besa en la cabeza.

El Tip: Modelos del Servicio Geológico de EU sugieren que el número de muertos superaría los 10 mil tras los terremotos.

Mientras que en La Guaira, vecinos lograron rescatar con vida a un bebé atrapado entre los escombros de una estructura colapsada antes de la llegada de los equipos especializados. Durante el rescate, uno de los voluntarios gritó: “¡Vente, bebecito!... ¡Dios es grande!”. De acuerdo con medios locales, el menor está fuera de peligro.

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También fue rescatado un perro que permanecía atrapado bajo piedras y concreto. Los voluntarios le dieron agua mientras retiraban los escombros hasta ponerlo a salvo.

Vecinos transportan a un hombre rescatado de entre los escombros en La Guaira, ayer. ı Foto: AP

En Caracas y otras ciudades, muchos salieron corriendo a las calles mientras edificios resultaban dañados o colapsaban “En el momento en que sonó la alarma, todo sucedió muy rápido. Los temblores fueron muy fuertes. Apenas logré evitar que un trozo de la pared cayera sobre mi papá”, dijo Renny Vargas, residente de Caracas a Al Jazeera, “No sabíamos qué hacer. Le dije a mi padre que se calmara, que se quedara conmigo y que no se moviera. Fue aterrador”.

En tanto, Billy Ebrin recordó el momento en que el edificio donde vive comenzó a sacudirse violentamente. “Pensé que iba a morir. Se oía cómo se desprendían trozos de hormigón de las paredes”, contó.

Mientras los rescatistas trabajan contra reloj para localizar sobrevivientes, miles de familias permanecen fuera de sus hogares por temor a nuevas réplicas y buscan información sobre sus seres queridos desaparecidos.