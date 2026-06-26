El doblete sísmico detrás de la tragedia

Un doblete sísmico, un fenómeno poco común en el que dos terremotos de magnitud similar ocurren con muy poca diferencia de tiempo y en una zona cercana, fue el evento que dejó 235 personas muertas en la costa norte de Venezuela, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Los dos sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia.

La región costera de La Guaira, al norte de Caracas, concentró algunos de los daños y el número más alto de víctimas, de acuerdo con las autoridades venezolanas. También se reportaron afectaciones en la capital y en otras localidades cercanas.

El Dato: En total, desde 1900, se han producido cinco terremotos de magnitud siete o superior en el norte de Venezuela o cerca de la costa, según el Servicio Geológico de EU.

Aunque este tipo de fenómenos es menos frecuente que un terremoto principal seguido de réplicas menores, puede presentarse en distintas partes del mundo. Christine Goulet, directora del Centro de Sismología del Servicio Geológico de Estados Unidos en California, explicó a The Associated Press que un doblete sísmico refleja la existencia de una estructura de fallas compleja, como la que existe en Venezuela.

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La especialista señala que ambos terremotos fueron provocados por una ruptura en el límite donde se encuentran las placas tectónicas del Caribe y de Sudamérica. En esa zona, la placa del Caribe se desplaza hacia el este respecto a la placa sudamericana a una velocidad promedio de dos centímetros por año.

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Christine Goulet indicó que el movimiento correspondió a una falla de deslizamiento lateral superficial, en la que dos bloques de roca se desplazan horizontalmente uno junto al otro. Precisó que este tipo de movimiento no necesariamente genera mayores daños que uno vertical, ya que también influyen la longitud de la ruptura, las condiciones del terreno y la resistencia de las construcciones.

Por su parte, la sismóloga Lucía Lozano, de la Red Sísmica Nacional de España, añadió a EFE que, debido a que ambos terremotos ocurren casi al mismo tiempo, incluso los instrumentos pueden tener dificultades para diferenciarlos y la población suele percibirlos como un solo temblor muy prolongado.

Lucía Lozano indicó que terremotos de esta magnitud no rompen un punto específico, sino un área extensa que puede alcanzar alrededor de 150 kilómetros de longitud y entre 20 y 40 kilómetros de ancho. Los especialistas también señalaron que Venezuela ha registrado anteriormente este tipo de fenómenos. En septiembre de 2025 ocurrió otro doblete sísmico de magnitudes 6.2 y 6.3 al oeste de Caracas, mientras que un caso similar se presentó en Pakistán en 1997.

El USGS indicó que existe 99 por ciento de probabilidad de que durante la próxima semana ocurra al menos una réplica de magnitud 4.0 y 24 por ciento de que se registre una de magnitud 6.0. Además, los científicos advirtieron que no es posible predecir nuevos terremotos, aunque las réplicas son habituales tras eventos de esta magnitud y pueden prolongarse durante días, semanas, meses o incluso un año.