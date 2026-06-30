...Y destaca reingeniería institucional

A 100 días de haber asumido la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el auditor superior de la federación, Aureliano Hernández Palacios presento ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados los resultados de las revisiones practicadas y concluidas entre mayo y junio, mientras que para el último día hábil de octubre hará una segunda entrega y a más tardar el 20 de febrero de 2027 una tercera y última.

Destacó “una profunda reestructuración institucional, un nuevo modelo de auditorías integrales y un incremento en la cobertura de fiscalización en los tres órdenes de gobierno”.

Afirmó que el nuevo Programa Anual de Auditorías “contempla la realización de 2 mil 244 auditorías, bajo un esquema que busca revisar de manera integral el ejercicio de los recursos públicos, en sustitución del modelo de auditorías aisladas”.

Del total de revisiones programadas, 209 auditorías corresponderán al ámbito federal y, por primera vez, abarcarán la totalidad de las dependencias federales.

Aureliano Hernández Palacios. ı Foto: Especial.

Asimismo, informó que las auditorías alcanzarán a mil 733 entes públicos de los tres órdenes de gobierno, entre dependencias federales, entidades federativas, municipios, alcaldías y organismos públicos descentralizados.

En el ámbito municipal, anunció que “la ASF revisará a 1,276 municipios y alcaldías, lo que representa la primera ocasión en que el órgano fiscalizador tendrá presencia directa en más de la mitad de los gobiernos municipales del país”.

El auditor también dio a conocer que ya fueron firmados convenios de colaboración con 30 auditorías estatales, con el objetivo de homologar los procesos de fiscalización y avanzar hacia una cobertura total de los municipios del país.

Como parte de la reorganización institucional, la ASF creó una Unidad Especializada en Inteligencia y Análisis, encargada de detectar esquemas de riesgo y posibles operaciones irregulares, así como una Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense, que podrá investigar presuntas faltas administrativas graves de manera independiente al proceso tradicional de auditoría.

Auditoría Superior de la Federación (ASF) ı Foto: larazondemexico

Además, fueron creadas seis auditorías especializadas, enfocadas tanto en la fiscalización de entidades federativas y municipios como en sectores estratégicos del gobierno federal, entre ellos salud, educación, seguridad, energía, infraestructura y hacienda.

También se estableció una Secretaría General de Fiscalización, responsable de supervisar la calidad de las auditorías, así como una Unidad de Atención Ciudadana, mediante la cual la población podrá presentar denuncias de corrupción a través de internet, redes sociales, correo electrónico o WhatsApp, incluso de forma anónima.

Como ejemplo, señaló que un ente federal de infraestructura que anteriormente era revisado mediante 30 auditorías sobre 20 proyectos, equivalentes a menos del 30% de su presupuesto, ahora será fiscalizado mediante una sola auditoría integral que abarcará la totalidad de los recursos ejercidos.

En otro caso, indicó que un organismo encargado de la infraestructura carretera nacional pasó de un esquema de cinco auditorías, que revisaban apenas 9% de su presupuesto, a una sola auditoría integral con cobertura total.

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LMCT