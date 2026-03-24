Comisiones de Vigilancia y Transparencia se reúnen con el nuevo titular de la ASF para fortalecer fiscalización

Las auditorías son entregadas por informes especiales por parte de la ASF.

Integrantes de las Comisión de Vigilancia y de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción sostuvieron una reunión de trabajo con el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, con el objetivo de conocer su plan de trabajo, intercambiar puntos de colaboración y escuchar propuestas de reformas a su marco legal.

Durante el encuentro, realizado en la sede histórica de la ASF, diputados y diputadas de distintos grupos parlamentarios expresaron su disposición a colaborar para fortalecer las funciones de auditoría y optimizar el desempeño del órgano fiscalizador.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Javier Octavio Herrera Borunda, destacó que respaldarán los cambios propuestos por la ASF para garantizar que la institución cumpla de manera efectiva con los ciudadanos. Señaló que el plan del nuevo auditor contempla modificaciones en la estructura administrativa, el reglamento interno y la forma de trabajo, con el fin de que la auditoría sea más dinámica y eficiente.

Aureliano Hernández Palacios Cardel rindió protesta como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, subrayó la necesidad de dotar a la ASF de herramientas que permitan sancionar a quienes violen la ley o defrauden la confianza pública. “Queremos que los responsables paguen las consecuencias”, afirmó.

Diversos legisladores coincidieron en la importancia de la colaboración interpartidaria para lograr reformas legales que robustezcan la fiscalización del gasto público.

Entre ellos, Juan Ángel Flores Bustamante destacó la obligación del nuevo titular de transparentar recursos y exigir rendición de cuentas; Éctor Jaime Ramírez Barba habló de una posible iniciativa conjunta de todos los grupos parlamentarios; y Margarita García García resaltó que la rendición de cuentas debe ser imparcial.

Durante su presentación, Hernández Palacios Cardel informó que, ante hechos graves detectados en auditorías, se abrirán procesos de investigación inmediata, con resultados a corto plazo y posibles denuncias penales.

También detalló que se implementará una reestructura salarial, con reducción del 10% en mandos medios y superiores, y la creación de unidades especializadas: Auditorías Especializadas, Atención Ciudadana, Inteligencia de Fiscalización y Género e Inclusión.

El titular de la ASF propuso además coadyuvar con auditorías estatales para cubrir todos los municipios del país y garantizar la Auditoría de Cumplimiento del Gasto. Abogó por pequeñas reformas legales que permitan estandarizar formatos de información, fortalecer sanciones y transitar a notificaciones digitales con validez jurídica, optimizando así la eficiencia y transparencia del órgano fiscalizador.

Con este encuentro, las comisiones legislativas y la ASF buscan consolidar un trabajo coordinado que permita robustecer la fiscalización del gasto público en México, con mayor rapidez, eficacia y transparencia.

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MSL