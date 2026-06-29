México da seguimiento al apoyo a Venezuela tras sismos; ratifica ‘vocación solidaria’

Un aspecto de la devastación en La Guaira, tras sismos del 24 de junio en Venezuela.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, sostuvo este lunes una llamada con el canciller de Venezuela, Yván Gil Pinto, en seguimiento a la conversación entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homóloga encargada, Delcy Rodríguez Gómez.

En la red social X, la SRE informó que el canciller reiteró la solidaridad de México ante los sismos del pasado 24 de junio, y expresó condolencias por las “irreparables pérdidas humanas”.

Venezuela agradece apoyo de rescatistas

Por su parte, Gil Pinto expresó al pueblo y el gobierno de México la “profunda gratitud” de Venezuela por el despliegue de rescatistas, así como por los próximos envíos de ayuda humanitaria.

“Agradecimos el envío del equipo de rescatistas que se encuentra realizando labores de búsqueda y rescate, así como el envío de nuevos apoyos que llegarán por vía aérea y marítima en los próximos días para fortalecer nuestra labor humanitaria y los esfuerzos de reconstrucción que tenemos por delante”, escribió el ministro en la red social X.

Al respecto, la SRE recordó que en las labores de búsqueda participan rescatistas voluntarios, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Cruz Roja Mexicana.

“México seguirá honrando su vocación solidaria con el pueblo venezolano”, reiteró la Cancillería.

Esta tarde, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco (@r_velascoa), sostuvo una llamada de trabajo con el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil (@yvangil), para dar seguimiento a la conversación entre la presidenta Claudia… pic.twitter.com/Yp0v968AMg — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 29, 2026

México enviará otro barco con insumos a Venezuela

| Por Yulia Bonilla

Más temprano este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta semana partirá otra embarcación de la Secretaría de Marina para llevar ayuda humanitaria a Venezuela.

Durante su conferencia matutina, la mandataria comentó que esperará a que Venezuela informe qué necesidades presenta y pida el apoyo necesario. Mientras tanto, afirmó, se mantendrá el contacto.

Sobre la ayuda brindada, informó que el Ejército Mexicano ha rescatado a dos personas en Venezuela. En ese sentido, comentó que los 250 elementos de la Defensa enviados permanecerán en el país caribeño para continuar con las labores de búsqueda y rescate. Por ahora, no se contempla enviar elementos de la Marina.

“Si es necesario, se van a enviar más rescatistas. Por el momento, son 250. Hay rescatistas de todo el mundo en este momento, de 24 países por lo menos, que sepamos. Están ahí trabajando, y si es necesario se va a enviar más apoyo”, dijo.

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cehr