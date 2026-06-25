Procesan a tres extranjeros tras decomiso de cientos de kilos de cocaína

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Jhon Jairo Quiñones Quiñónez, Nikol Jonas Angulo Cabezas y Jhonny Francisco Vidal Viva, tras el aseguramiento de 313 kilos 787 gramos de clorhidrato de cocaína en Manzanillo, Colima.

El Ministerio Público Federal los señaló por su probable participación en un delito contra la salud, bajo la modalidad de introducción al país de clorhidrato de cocaína. Quiñones Quiñónez y Angulo Cabezas son originarios de Colombia, mientras que Vidal Viva tiene nacionalidad ecuatoriana.

De acuerdo con la FGR, la detención ocurrió tras trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, mediante elementos de la Secretaría de Marina y con apoyo de un agente aduanal. El reporte oficial indica que el personal realizaba funciones en Manzanillo cuando observó una embarcación con tres hombres a bordo.

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Al solicitar la documentación de la mercancía, los elementos efectuaron una inspección física y hallaron la droga. La dependencia federal precisó que el cargamento correspondía a clorhidrato de cocaína.

Con los datos de prueba presentados, un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra los tres imputados, quienes permanecerán en el Centro de Reinserción Social estatal de Colima. También fijó dos meses para la investigación complementaria.

Tras la resolución, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada continuará con las indagatorias del caso.

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FGR