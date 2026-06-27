‘El Chavo Félix’, yerno de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, se declara culpable en Estados Unidos, reportan

Juan Carlos El Chavo Félix, al momento de su detención en Sinaloa.

Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, identificado como yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable el pasado viernes de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de The San Diego Union-Tribune, “El Chavo Félix” compareció ante un tribunal federal de San Diego, en California, como parte de un acuerdo de culpabilidad; sin embargo, tanto la defensa del narcotraficante como la Fiscalía para el Distrito Sur de California se negaron a comentar al respecto.

Juan Carlos Félix Gastelum, “El Chavo Félix”, fue detenido en el poblado de Quilá. ı Foto: Cortesía

Según el diario estadounidense, Félix Gastelum se declaró culpable de cuatro cargos, entre ellos conspiración para el tráfico de drogas y lavado de dinero.

Asimismo, informó que que la jueza Cynthia Bashant aceptó la declaración de culpabilidad y programó la audiencia de sentencia para marzo de 2027.

‘El Chavo Félix’, detenido y entregado a EU

“El Chavo Félix” fue detenido el 18 de enero de 2025 en la sindicatura de Quilá, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y posteriormente trasladado vía aérea e ingresado al penal de máxima seguridad “El Altiplano”, ubicado en el municipio Almoloya de Juárez del Estado de México.

El 12 de agosto de 2025, Juan Carlos Félix Gastelum fue entregado por México a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos integrantes de alto rango de organizaciones criminales.

En una acción encabezada por @SEDENAmx en seguimiento a línea de investigación para reducir la violencia en Sinaloa integrantes del Gabinete de Seguridad @SEDENAmx @SEMAR_mx , @GN_MEXICO_ @FGRMexico, @SSPCMexico detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Juan Carlos "N".

Las… pic.twitter.com/WEdbVF4REt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 19, 2025

¿Quién es Juan Carlos Félix Gastelum, ‘El Chavo Félix’?

Juan Carlos Félix Gastelum, “El Chavo Félix” es la mano derecha Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, hijo y heredero de Ismael “El Mayo” Zambada.

Félix Gastelum está casado con Teresita Zambada Ortiz, hija de “El Mayo” Zambada que, según Cartel Insider e Illicit Investigations, controlaría junto a sus hermanas parte de las operaciones del Cartel de Sinaloa.

“El Chavo Félix” era uno de los hombres de confianza de “El Mayo” Zambada y, según una investigación de Telemundo, era uno de sus jefes de seguridad.

Juan Carlos Félix Gastélum, "el Chavo Félix". ı Foto: X, @guti_remo1982

Información de autoridades federales indica que el hoy detenido también es integrante de la facción “Los Mayos” del Cartel del Pacífico; además, es operador financiero y hombre de confianza de “El Mayito Flaco”.

Félix Gastelum mantenía el control en la zona sureste del municipio de Culiacán, en las poblaciones rurales, además, tenía presencia e influencia a través de grupos y células delictivas principalmente en el poblado de Quilá.

Félix Gastelum también tuvo tres hijos con la influencer Claudia Ochoa Félix, “La Emperatriz Ántrax”, famosa por publicar fotos con armas y diversos lujos, quien murió en septiembre de 2019 en Sinaloa.

De acuerdo con Borderland Beat, “El Chavo Félix” es hijo de una importante figura del Cartel de Sinaloa, Juan Francisco Félix Ojeda, alias “Panchón Félix“, y se presume que creció junto a cinco hermanas y hermanos.

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cehr