Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, es absuelto por delincuencia organizada

Un tribunal federal absolvió este jueves al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por el delito de delincuencia organizada, tras estar en prisión desde hace nueve años.

De acuerdo con la información, con este fallo, el exgobernador abandonará la cárcel y continuará su proceso en prisión domiciliaria, ya que todavía tiene pendiente el cargo de lavado de dinero.

Alrededor de la 1 de la tarde de este jueves se realizó una audiencia en la que un juez emitió el fallo para absolver al exfuncionario.

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El caso de Borge vienen justo en medio de la polémica en Morena por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien tiene una acusación de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Así fue cuando detuvieron a Roberto Borge

Roberto Borge Angulo, quien fue gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016, fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumén, en Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo hacia París, Francia.

Roberto Borge fue detenido en junio de 2017 ı Foto: Redes sociales

La captura se realizó apenas días después de que un juez mexicano emitiera una orden de aprehensión en su contra. Borge permaneció detenido en Panamá durante varios meses y fue extraditado a México, donde ha permanecido preso desde entonces.

Los cargos principales en su contra están relacionados con actos de corrupción durante su gestión. Se le acusa de orquestar una red para vender terrenos estatales a precios muy por debajo de su valor real a través de prestanombres, con el fin de beneficiar a particulares y presuntamente lavar dinero. Esto involucró decenas de propiedades valuadas en cientos de millones de pesos.

Entre los delitos específicos se encuentran: delincuencia organizada y lavado de dinero. Se le vincula con la adquisición irregular de terrenos y una empresa de embarcaciones con recursos ilícitos.

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