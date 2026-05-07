‘El Chapo’ Guzmán responsabiliza al Gobierno de México de crímenes violentos

Joaquín “El Chapo” Guzmán responsabilizó al Gobierno mexicano de los crímenes violentos y aseguró que “no hizo daño a nadie”, en una carta publicada y dirigida al Distrito Este de Nueva York.

“Mi nombre es Joaquín Guzmán, que está luchando contra la injusticia de las cortes respecto a las acusaciones y al supuesto papel de Ray Donovan como fiscal de distrito y Richard Donoghue por culparme sobre una empresa que ya estaba establecida y que no tenía nada que ver con los crímenes en América”, señala la masiva escrita en inglés.

“El Gobierno mexicano fue responsable de todos los crímenes violentos. Yo no le hice daño a nadie. Estos cargos de mi condena se basaron en un solo testigo en mi caso. No tengo idea de por qué el Gobierno federal permitió que testificara contra mí ante la falta de evidencia para quitarme mi libertad”, se lee en la misiva de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Escrito dado a conocer en las últimas horas. ı Foto: Especial.

Esta semana se publicó una misiva de Joaquín “El Chapo” Guzmán donde vuelve a dirigirse por escrito a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, EU, para pedir que lo regresen a México bajo el argumento de una “liberación por extradición”. La carta, fechada el 23 de abril de 2026 y recibida por la oficina judicial de Brooklyn el 1 de mayo, fue escrita a mano en inglés desde la prisión ADX de Florence, Colorado, donde cumple cadena perpetua.

“Mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando por una liberación por extradición de regreso a México”, señaló en la carta, dirigida al Palacio de Justicia Theodore Roosevelt de EU, en Brooklyn.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR