‘Nuestro objetivo es la soberanía energética’: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan de Gasoductos para México, que consta de una inversión de 140 mil 905 millones de pesos (mdp) hacia 2030: 101 mil 259 mdp para proyectos de infraestructura y 39 mil 646 mdp para mantenimiento de la red nacional de ductos.

“Nuestro objetivo es la soberanía energética. El objetivo de cualquier país es la soberanía energética, ampliar sus capacidades de producción, de combustibles o de fuentes renovables de energía para no depender del exterior”, puntualizó en conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que actualmente México cuenta con 21 mil 149 kilómetros (km) de gasoductos de los que 10 mil 87 km están a cargo del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), 7 mil 666 km de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 3 mil 396 de Pemex y privados.

Puntualizó que, de la inversión total, 53 mil mdp corresponden a la CFE y 87 mil mdp a CENAGAS. Los recursos serán destinados para abastecer el suministro de las 13 nuevas centrales de la CFE, de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) del Plan México, y la renovación de gasoductos e instalaciones.

La directora general de CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que esta institución actualmente construye cuatro gasoductos que, en conjunto, permitirán transportar más de mil 200 millones de pies cúbicos (MMpcd) de gas natural: Cuxtal II que se estima su puesta en marcha en mayo del 2027, Centauro del norte Tramo 1 en noviembre de este año, el tramo 2 en diciembre del 2028 y Re-ruta Guaymas-El Oro para diciembre del 2028.

Mientras que, en los próximos años se desarrollarán gasoductos en el centro y sur del país que dará 2 mil 583 millones de pies cúbicos (MMpcd) de gas natural: el Ramal Cosoleacaque, que entrará en operación en noviembre de 2027; el Ramal Paraíso, cuya puesta en marcha está por definirse; Ramal Tula, en diciembre de 2028; y la Re-ruta Tuxpan-Tula, Tuxpan-Tula Oeste y Tula Villa de Reyes que se encuentran en proceso de definición.

Recordó que las 13 nuevas centrales que consumirán gas natural para la generación de energía eléctrica están ubicadas en: Manzanillo que entró en operación el 17 de abril; Mérida, Yucatán y de González Ortega, Baja California, que serán inauguradas en mayo; además de que se concluyen obras en Durango, Veracruz, Yucatán y Sonora. Asimismo, en Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California Sur y Jalisco. En conjunto estos proyectos generarán 18 mil 400 empleos directos e indirectos durante su construcción.

El director general del CENAGAS, Cuitláhuac García Jiménez, detalló que ampliarán su capacidad de transporte con una inversión histórica en el sexenio de 87 mil mdp para el desarrollo de tres nuevos gasoductos: Coatzacoalcos II en Veracruz; Naco-Hermosillo-Guaymas en Sonora; y Libramiento Reynosa en Tamaulipas. También se destinarán a 41 proyectos de modernización y para acciones de rehabilitación y mantenimiento operativo.

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FGR