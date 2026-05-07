¿Quién es Isabel Díaz Ayuso y de qué partido es?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien esta semana visitó México, y se ha reunido con diversos políticos de nuestro país, ha estado bajo los reflectores de la agenda nacional, pero quién es.

Isabel Natividad Díaz Ayuso nació el 17 de octubre de 1978 en Madrid, España.

Isabel Díaz Ayuso estudió una licenciatura en Periodismo y posee un diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, además, de una maestría en Comunicación Política y Protocolo.

Isabel Díaz Ayuso ha trabajado en departamentos de comunicación en empresas y fundaciones, así como en emisoras de radio y prensa digital en España y otros países.

Isabel Díaz Ayuso fue elegida como diputada en la Asamblea de Madrid en 2011, y renovó el cargo en 2015, 2019, 2021 y 2023.

En 2015, Isabel Díaz Ayuso fue vocera adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la asamblea.

Isabel Díaz Ayuso ha fungido como viceconsejera de Presidencia y Justicia, y asumió como titular de la Comunidad de Madrid desde agosto del 2019.

Entre los órganos colegiados de los que es miembro está: el Consejo de la Orden del Dos de Mayo, el Consejo para el Diálogo Social de la Comunidad de Madrid, el Metro de Madrid, S.A. y Radio Televisión Madrid, S.A.

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FGR