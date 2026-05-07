Se calienta debate por visita de Díaz Ayuso

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó a políticos de oposición que se reunieron con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y descartó que su visita al país pudiera minar de alguna forma la relación en la que se trabaja con España.

“¿Qué declaraciones, por ejemplo, ha hecho? Que: ‘eso de los Programas de Bienestar’. ‘No, no, no, ¡¿cómo se le va a regalar dinero a la gente?!’. Tiene derecho a venir a México. México es libre, nadie debe oponerse a que ella venga, tiene toda la libertad, como cualquier persona del mundo.

El Dato: El partido Socialista Obrero Español acusó que el viaje de Díaz Ayuso costó a los contribuyentes de Madrid 300 mil euros, equivalentes a unos seis millones de pesos.

“Pero es importante saber qué dice y con quién se reúne, y quién la trajo, porque andan presumiendo alcaldes, alcaldesas, gobernadores de la oposición, fotos con ella. Yo no le veo tanta importancia. Viene a México a reunirse con líderes políticos de México. Pero, así como que ella, por venir a México va a minar una relación diplomática, pues no creo”, dijo.

Al exponer en su conferencia una fotografía de la ultraderechista española junto a opositores, como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, la mandataria comentó que hay quienes piensan que dicha cercanía les beneficiará políticamente, motivo por el cual los calificó como “trasnochados”, y comentó que les resultó más benéfico cancelar el evento que encabezaría para rendir un homenaje a Hernán Cortés.

“Piensan que eso les va dar legitimidad aquí. ¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés? En México. No, pues si están medio trasnochados, ¿no?”, dijo.

La mandataria acusó que existe una alianza entre la derecha internacional con la mexicana, la que, dijo, se ha dedicado a lanzar acusaciones falsas.

“Nos critican todo el tiempo con pura mentira, por cierto, pero su objetivo es minar a la Presidenta y al proyecto de Transformación en México. Entonces, si se fijan, es lo mismo que lo que está ocurriendo de los comentócratas, la derecha mexicana”, comentó.

Reiteró su postura contra los opositores, al señalarlos de carecer de una propuesta con la cual garantizar su continuidad en la vida política del país.

“Aquí no tienen proyecto de nación, no tienen nada que ofrecerle al pueblo de México, nada. Pero les va a ir peor. Como decía yo, ayer, en el discurso: ‘Quienes creen que haciendo un homenaje a Hernán Cortés en México van a ganar algo’, pues no, están derrotados”, declaró.

“NO HE HABLADO DE ELLA”. En respuesta, Díaz Ayuso, aseguró que la Presidenta mexicana está utilizando su presencia en el país “para dividir y enfrentar”, pese a que “jamás” ha “hablado de ella”.

“Es cierto que también la Presidenta, digamos que ha intentado a lo largo de estos días utilizar mi presencia para dividir, para enfrentar, cuando jamás he hablado de ella”, dijo en el Teatro Morelos de Aguascalientes, donde le fueron entregadas las llaves de la ciudad.

La gobernante madrileña sostuvo que no ha mencionado a Sheinbaum Pardo en sus discursos porque “tengo respeto a la persona que ha sido elegida en las urnas (y por) el expreso deseo del pueblo de México. Del mismo modo que respeto su presencia cuando va a España”.

Al referirse a la visita de la titular del Ejecutivo mexicano a Barcelona en la pasada Cumbre en Defensa de la Democracia, señaló: “Puede estar o no de acuerdo con las ideas y con lo que defiende cada uno, pero el respeto, la amabilidad, el saber ser hospitalario creo que está por encima de todo, porque además nadie puede hablar en nombre de todo”.

Díaz Ayuso dijo que en política “hay que combatir las ideas, pero no a las personas” y que, aunque intenten “manipular y retorcer sus palabras”, viene en libertad a México, pese a las amenazas que ha recibido.

Advirtió, además, que cuando “los proyectos políticos se creen por encima de la ley” ocurre “la llamada revolución, que no es más que tiranía, pobreza y miseria y así es cómo se han arruinado naciones enteras”.

Regidora protesta en acto de distinción a la española

› Por Elizabeth Hernández

Martha Márquez, regidora de Morena en el ayuntamiento de Aguascalientes, interrumpió la ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando mostró una pancarta con el mensaje “No tenemos agua”, y llevó su reclamo hasta el área principal del recinto.

“No, no me van a tocar. Aquí voy a estar. Terminen su sesión. Dame el uso de la voz. Te lo pedí desde hace rato y me dijiste que no. Entonces, no me voy a quitar. La gente está sin agua y tú te burlas de ellos”, dijo Márquez durante el altercado ante autoridades locales e invitados.

En su intervención, la morenista acusó a autoridades locales de usar la visita de Díaz Ayuso para proyectar una imagen distinta de Aguascalientes.

“Aquí se le está festejando a una persona que no es mexicana mientras las familias están sin agua. Estamos con el pueblo”, afirmó la edil.

La regidora Martha Márquez (de pie) e Isabel Díaz Ayuso (a su izq.), ayer ı Foto: Captura de video

Márquez Alvarado también dirigió un mensaje a la funcionaria española, y cuestionó el sentido político del reconocimiento en el Teatro Morelos: “Señora Isabel Díaz Ayuso, lamento que usted haya sido utilizada por un grupo de políticos corruptos para venir aquí a Aguascalientes. La mejor condecoración para una persona es la congruencia”.

Tras la protesta, la funcionaria española retomó la palabra y defendió el respeto a los actos públicos. Sostuvo que la diferencia política forma parte de la democracia, aunque rechazó la interrupción del evento: “No se va a los eventos a reventarlos”.

Díaz Ayuso afirmó que la representación popular se define mediante el voto. “Hay veces que uno cree que puede estar por encima del protocolo o del respeto. Y quizá lo más importante, piensa que representa al pueblo cuya voluntad no se mide al peso. Se mide en las urnas”, dijo.

Autoridades locales entregaron a Díaz Ayuso las llaves de la ciudad por su “defensa de la Hispanidad”, dentro de las actividades por el 450 aniversario de la fundación de Aguascalientes.

La agenda también incluyó la entrega de la Medalla Especial al Mérito Cívico, creada por el Congreso local de manera expresa y publicada el 4 de mayo en el Periódico Oficial, para reconocer su trayectoria en “defensa de las libertades, la democracia y la identidad cultural”.

Ven en visita Red ultraconservadora

Por Fernanda Rangel

la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México afirmó que la visita a nuestro país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, forma parte de una “red ultraconservadora internacional” y no de una gira de carácter cultural o diplomática.

Los legisladores identificaron como figura clave al empresario español David Hatchwell Altaras, a quien señalaron como vínculo entre proyectos culturales y redes políticas internacionales que lograron traer a Díaz Ayuso.

Asimismo, mencionaron su participación en el musical Malinche, junto a Nacho Cano, exintegrante de la banda española Mecano, y María Laura Medina de Salinas, esposa del empresario Ricardo Salinas Pliego.

“Esta gira no es un acto de diplomacia cultural, sino una operación política de la ultraderecha internacional con socios identificables en nuestro país”, señalaron.

Los legisladores mencionaron también a Atlas Network como parte de la estructura ideológica que conecta a actores políticos y empresariales en México y España, que impulsa discursos sobre “libertad” y “mestizaje” vinculados a la narrativa de partidos de oposición y a empresarios mexicanos.