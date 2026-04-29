¿Quién es Rubén Rocha Moya, el gobernador señalado por EU por presuntos nexos con el narco?

El Gobernador Rubén Rocha Moya supervisa la nueva infraestructura vial en la primaria STASE.

El nombre de Rubén Rocha Moya, el actual gobernador de Sinaloa, volvió a colocarse en la conversación pública luego de que autoridades de Estados Unidos lo incluyeran en una lista de funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con reportes difundidos, el actual gobernador de Sinaloa enfrenta acusaciones como conspiración para importar narcóticos y posibles delitos relacionados con armas, dentro de investigaciones abiertas en territorio estadounidense. Hasta ahora, no existe una sentencia judicial firme en su contra.

¿Quién es Rubén Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya es un político originario de Sinaloa con una larga carrera en el servicio público y la academia. Es militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y asumió la gubernatura en 2021.

Antes de llegar al Ejecutivo estatal, se desempeñó como:

Senador de la República

Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Diputado federal

Su perfil ha estado vinculado tanto a la política como al ámbito educativo, lo que le dio proyección dentro del escenario estatal y nacional.

¿De qué lo acusan en EU?

Las acusaciones en su contra forman parte de un conjunto más amplio de investigaciones emprendidas por autoridades estadounidenses contra figuras públicas de Sinaloa.

Según la información disponible, los señalamientos incluyen:

Presunta conspiración para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos

Supuesta relación con organizaciones criminales

Posibles delitos vinculados al uso de armamento

No obstante, es importante subrayar que estos señalamientos derivan de procesos judiciales en curso y no implican, por sí mismos, culpabilidad.

Postura del gobernador

Hasta el momento, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa rechazo “categórica y absolutamente” las imputaciones formuladas en su contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

“Ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, escribió Rocha Moya en redes sociales.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.



Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

El caso del gobernador de Sinaloa se mantiene en desarrollo y forma parte de un contexto más amplio de cooperación y tensiones en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

Por ahora, la información disponible apunta a acusaciones en investigación, por lo que el seguimiento de fuentes oficiales y resoluciones judiciales será clave para determinar el rumbo del caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL