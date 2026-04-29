Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Marina y FGR detienen a 3 integrantes del ‘Cártel del Pacífico’

El 28 de abril del 2026, con trabajos de Inteligencia de órganos de información de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal adscrito a la Dirección General de Antidrogas y Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano; con apoyo de personal de Marina y de la Fiscalía General de la República, ejecutaron una Orden Técnica de Investigación en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Durante esta actividad detuvieron a Adrián “N” (a) “7”, Vicente “N” (a) “Chente” y a Gustavo “N”, pertenecientes a la facción “Los Mayos” de la organización delictiva del “Cártel del Pacífico”, encargados de la compraventa de precursores químicos, instalación de reactores en laboratorios clandestinos, elaboración y trasiego de droga sintética hacia los Estados Unidos de América.

A los detenidos se les aseguró armamento, municiones, droga, vehículos y un inmueble, con lo que se logró una afectación económica por la droga asegurada de $ 357,050.00 M.N.; las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sin., para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

FGR