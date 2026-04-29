Informan este miércoles

Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Marina y FGR detienen a 3 integrantes del ‘Cártel del Pacífico’

Con trabajos de Inteligencia, personal de Fuerzas Armadas ejecutaron una Orden Técnica de Investigación en el municipio de Culiacán

Las personas detenidas.
Las personas detenidas. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El 28 de abril del 2026, con trabajos de Inteligencia de órganos de información de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal adscrito a la Dirección General de Antidrogas y Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano; con apoyo de personal de Marina y de la Fiscalía General de la República, ejecutaron una Orden Técnica de Investigación en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Durante esta actividad detuvieron a Adrián “N” (a) “7”, Vicente “N” (a) “Chente” y a Gustavo “N”, pertenecientes a la facción “Los Mayos” de la organización delictiva del “Cártel del Pacífico”, encargados de la compraventa de precursores químicos, instalación de reactores en laboratorios clandestinos, elaboración y trasiego de droga sintética hacia los Estados Unidos de América.

A los detenidos se les aseguró armamento, municiones, droga, vehículos y un inmueble, con lo que se logró una afectación económica por la droga asegurada de $ 357,050.00 M.N.; las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sin., para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

FGR

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