Daniel Villegas estuvo encerrado 20 años injustamente en El Paso, Texas: Recibirá 8 millones de dólares de indemnización

El Paso, Texas, pagará una indemnización de 8 millones de dólares a Daniel Villegas

Después de haber permanecido por 20 años en prisión, Daniel Villegas fue absuelto en 2018 tras haber recibido una condena de cadena perpetua por asesinato, ahora recibirá una indemnización millonaria.

Luego de que Daniel Villegas presentara una demanda civil federal en contra de El Paso y algunos elementos de la policía por 20 millones de dólares, el exhonerado y la ciudad acordaron una indemnización de 8 millones de dólares.

La ciudad de El Paso, Texas, informó por medio de la directora de comunicaciones estratégica, Laura Cruz Acosta, que desestimaron algunas reclamaciones, mientras que otras permanecieron.

Asimismo, precisaron que actualmmente el litigio continúa activo, por lo que el proceso continuará conforme a lo establecido por el tribunal y no emitirían más información por el momento.

El acuerdo al que llegaron Villegas y la ciudad de El Paso tiene la finalidad de eliminar la incertidumbre que existía entre el “juicio con jurado, el riesgo de una sentencia potencialmente mucho mayor y los costos y demoras asociados con la continuación del litigio, incluidas las mociones posteriores al juicio y las posibles apelaciones”.

Daniel Villegas was found innocent after spending 25 years in prison for a crime he didn't commit pic.twitter.com/vRfUU5vsZh — internet hall of fame (@InternetH0F) March 14, 2025

¿Qué hizo Daniel Villegas?

A los 16 años de edad, Daniel Villegas fue declarado culpable con una sentencia de cadena perpetetua el 24 de agosto de 1995, por haber perpetuado el asesinato de dos adolescentes en El Paso, Texas, en 1993.

La sentencia de Villegas fue resultado de las delcaraciones que emitió al detective del Departamento de Policía de El Paso, Alfonso Márquez; y pese a que apeló a su condena, esta fue rechazada en 1997.

De acuerdo con Daniel Villegas, las declaraciones que hizo a Márquez fueron resultado de una coacción por parte del detective, por lo que incluso diez años después de la apelación presentó un nuevo recurso.

En 2007 Villegas presentó un habeas corpus, que es un recurso legal que protege a quienes fueron víctimas de una detención arbitraria o ilegal, permitiéndoles impugnar el caso ante un juez para recibir una justificación sobre el motivo de la detención, y para argumentar una violación de derechos constitucionales.

Tras varios años de investigaciones se determinó que existían pruebas de la inocencia de Daniel, dos sospechosos que podrían ser los autores materiales de los asesinatos, y que los abogados de Villegas no fueron realizaron un buen tabajo.

Daniel Villegas fue declarado no culpable en 2018 ı Foto: El Paso Times

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