Sentencian a cuatro secuestradores hasta con 213 años de prisión; operaban en Valle de México

Sentencian a cuatro secuestradores que operaban en el Estado de México y el otrora Distrito Federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias condenatorias contra cuatro integrantes de un grupo delictivo responsable de delincuencia organizada, secuestro en agravio de cuatro víctimas y portación de arma de fuego sin licencia. La pena más alta alcanzó 213 años de prisión para Pedro “N”, además de una multa de un millón 515 mil 945 pesos.

Según la resolución judicial, Alejandro “N”, alias “Alex”, recibió una condena de 81 años de cárcel y una multa de 428 mil 976 pesos. Por su parte, Karla “N”, alias “Fer”, y María “N”, alias “Lula”, fueron sentenciadas a 129 años de prisión cada una, además del pago de 680 mil 642 pesos.

La #FGR a través de #FEMDO, obtuvo sentencia condenatoria de hasta 213 años de prisión para Pedro “N”, Alejandro “N”, Karla “N” y María “N” por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, secuestro cometido en agravio de cuatro víctimas y… pic.twitter.com/c7ncqlbv7m — FGR México (@FGRMexico) July 6, 2026

Acusados de cuatro casos de secuestro

De acuerdo con la FGR, el fallo derivó de las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con apoyo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público Federal.

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Las investigaciones establecieron la responsabilidad penal de los cuatro acusados por delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, además de privar de la libertad a cuatro personas y portar un arma de fuego sin la licencia correspondiente.

Durante el proceso también se documentó que la organización criminal concentró sus actividades entre 2014 y 2015 en el entonces Distrito Federal y el Estado de México. En ese periodo, las autoridades atribuyeron al grupo cuatro casos de secuestro.

Autoridades federales detuvieron a los ahora sentenciados en abril de 2015, cuando elementos de la extinta Policía Federal realizaron un operativo en las inmediaciones de San Vicente Chicoloapan, Estado de México. En esa intervención rescataron a una persona que permanecía privada de la libertad.

Presos en penales de Chiapas, Morelos y Nayarit

Tras la sentencia, Pedro “N” quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 “CPS-Chiapas”, ubicado en Villa Comaltitlán. Alejandro “N” permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 “Noroeste”, con sede en Tepic.

Karla “N” y María “N” cumplen condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 “CPS Femenil Morelos”, localizado en Coatlán del Río.

La FGR informó que el juez dictó las condenas por los delitos de delincuencia organizada con hipótesis de secuestro, secuestro cometido contra cuatro víctimas y portación de arma de fuego sin licencia, con penas diferenciadas para cada uno de los responsables conforme a su participación acreditada en el proceso penal.

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cehr