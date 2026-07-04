Jueza ordena a la FGR investigar la filtración de fotos y video de la captura de Gilda Lozoya

Una jueza federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una investigación por la filtración de fotografías y un video relacionados con la captura de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

La decisión se dio durante una audiencia judicial, luego de que la defensa de Gilda Lozoya manifestara su inconformidad por la difusión de las imágenes, las cuales comenzaron a circular poco después de que fuera detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras arribar en un vuelo procedente de Ámsterdam.

De acuerdo con el abogado Alejandro Rojas Pruneda, la publicación del material vulneró los derechos de su clienta, al considerar que afectó su presunción de inocencia y provocó una exposición pública indebida antes de que se resolviera su situación jurídica.

🚨Una jueza rechazó el aplicar prisión justificada a la hermana de Emilio Lozoya, Gilda Lozoya, y se le impuso firmar cada 15 días, también se le ordenó la entrega de su pasaporte.



Vía @El_Universal_Mx. pic.twitter.com/FSdkQogo2J — Azucena Uresti (@azucenau) July 4, 2026

¿Por qué la jueza ordenó investigar la filtración del video de la captura de Gilda Lozoya?

Durante la audiencia, la jueza de control Nora Ileana García Peralta instruyó a la FGR iniciar una carpeta de investigación para esclarecer el origen de la filtración de las fotografías y del video de la detención.

Según expuso la defensa, entre el material difundido se encuentra una grabación en la que una agente de Interpol le informa a Gilda Lozoya sus derechos mientras permanece esposada tras su detención.

El abogado sostuvo que la divulgación de esas imágenes pudo haber vulnerado derechos fundamentales de su representada, por lo que solicitó que se investigue quién tuvo acceso al material y cómo llegó a hacerse público.

No obstante, la determinación de la jueza no implica que se haya acreditado una conducta ilícita por parte de alguna autoridad. La orden consiste únicamente en que la FGR investigue los hechos y determine si existió alguna responsabilidad por la difusión del contenido.

YA DETUVIERON AL NARCO GOBERNADOR DE SINALOA? PORQUE ANDAN MUY ACTIVOS CON ATOLE CHAIRO.

Gilda, hermana de Emilio Lozoya señalada por caso Agronitrogenados, recibe libertad provisional https://t.co/V7cHPSBFNg — JERRYPOR (@PILOTO63) July 4, 2026

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MSL