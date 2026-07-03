Juez otorga libertad provisional a hermana de Emilio Lozoya por falta de pruebas de riesgo de fuga

La Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar el riesgo de fuga de Gilda Susana Lozoya Austin, por lo que un Juez federal le concedió la libertad provisional.

Ayer, la FGR capturó a la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el caso Agronitrogenados.

La detención ocurrió en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.

Hoy se informó que Gilda Susana Lozoya Austin deberá entregar su pasaporte y evitar salir del Área Metropolitana de la Ciudad de México.

También, la señalada deberá acudir a firmar periódicamente, mientras se define su caso, que continuará el próximo martes tras solicitar la duplicidad del término constitucional.

¿De qué se le acusa a la hermana de Emilio Lozoya?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, Gilda Susana Lozoya habría realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita al figurar como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, luego de que su hermano le cediera derechos sobre esa sociedad cuando se desempeñaba como director general de Pemex.

Las indagatorias señalan que entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, la cuenta bancaria de esa empresa recibió cinco transferencias por varios millones de dólares provenientes de una compañía vinculada al empresario Alonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA).

Posteriormente, parte de esos recursos habría sido transferida a una tercera persona, operación que forma parte de la investigación financiera desarrollada por las autoridades.

El caso Agronitrogenados deriva de la adquisición realizada por Pemex en 2013 de una planta de fertilizantes propiedad de AHMSA, considerada por las autoridades como una instalación obsoleta y adquirida con un sobreprecio estimado en 200 millones de dólares.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR