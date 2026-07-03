Médicos militares mexicanos salvan vida en misión humanitaria en Venezuela

Especialistas de la Secretaría de la Defensa Nacional intervinieron de forma inmediata ante un cuadro clínico crítico en territorio sudamericano.

Médicos militares mexicanos salvaron la vida de un soldado venezolano durante una misión humanitaria en Venezuela, demostrando la alta capacidad y preparación del personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). A principios de julio, el soldado Winstong Huerta Guevara acudió con un dolor abdominal agudo, siendo diagnosticado con apendicitis y requiriendo una cirugía de urgencia.

El Capitán Médico Cirujano Rigoberto Aguilar Sánchez realizó el diagnóstico inicial. Ante la gravedad del caso, el Teniente Coronel Médico Cirujano Eleuterio Jiménez García determinó la necesidad de una intervención quirúrgica inmediata. La operación se llevó a cabo con éxito en el hospital de campaña del agrupamiento “Yumare”, ubicado en territorio venezolano, donde el equipo médico mexicano opera.

Este suceso subraya la capacidad de respuesta del personal de sanidad del Ejército Mexicano que integra el Hospital Quirúrgico de Campaña “Yumare”. No solo brindan consultas médicas, que a la fecha suman aproximadamente mil 528, sino que disponen de personal altamente especializado, infraestructura y la capacidad resolutiva para atender emergencias quirúrgicas de manera inmediata, incluso en condiciones de campaña.

El diagnóstico oportuno emitido por el oficial Rigoberto Aguilar Sánchez evitó complicaciones mayores en la salud del paciente. ı Foto: Especial.

La Secretaría de la Defensa Nacional reafirma con acciones como esta el compromiso de México con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria. “Llevamos atención médica especializada a quienes más lo necesitan", se destaca desde la Defensa, enfatizando el rol activo y solidario del país en la región.

La dedicación, disciplina y profesionalismo de los médicos, enfermeros y especialistas militares mexicanos continúan salvando vidas, fortaleciendo la solidaridad entre ambas naciones. Este tipo de misiones demuestran que la ayuda humanitaria también se traduce en esperanza para las familias venezolanas, consolidando la imagen de México como un actor responsable en el escenario global.

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JVR