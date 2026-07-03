Save the Children alerta por una ‘segunda emergencia’ para la niñez tras los terremotos en Venezuela

A una semana de los terremotos que devastaron parte de Venezuela, las niñas y los niños afectados enfrentan una nueva crisis humanitaria derivada de la falta de agua potable, servicios de saneamiento y refugios adecuados, advirtió la organización Save the Children.

La organización alertó que miles de familias permanecen en albergues improvisados o asentamientos temporales, donde las altas temperaturas durante el día y las intensas lluvias nocturnas incrementan el riesgo de deshidratación, enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias y otros problemas de salud, en un contexto donde el sistema sanitario venezolano ya operaba bajo fuerte presión antes de la emergencia.

Actualmente, equipos humanitarios trabajan contrarreloj para distribuir kits de higiene y otros insumos básicos en Caracas y La Guaira, dos de las entidades más afectadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio.

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Restos de edificios en La Guaira, Venezuela, por los terremotos que azotaron al país. ı Foto: Reuters

Además de las condiciones materiales, la organización advirtió sobre el impacto psicológico que la tragedia ha tenido en la infancia. Las tormentas, lluvias y descargas eléctricas propias de la temporada han reactivado el miedo entre niñas y niños que aún intentan recuperarse del trauma provocado por los terremotos.

Madres y padres han relatado a los equipos de Save the Children que sus hijos presentan temor constante cada vez que se registran lluvias o tormentas mientras permanecen refugiados en tiendas de campaña.

De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, más de 2 mil 300 personas perdieron la vida tras los dos terremotos consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5, mientras que más de 850 edificios sufrieron daños y cerca de 200 colapsaron completamente.

Restos de edificios en La Guaira, Venezuela, por los terremotos que azotaron al país. ı Foto: Reuters

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MSL