Derriban red clandestina de cámaras ilegales en Puebla

La Secretaría de Marina (Semar) informó que participó, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, en un operativo interinstitucional que permitió el retiro de 41 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en los municipios de San Martín Texmelucan y Amozoc.

41 aparatos han sido retirados por autoridades en la entidad

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de la estrategia conjunta para fortalecer la seguridad pública, impedir el uso ilegal de infraestructura tecnológica y contribuir al mantenimiento del Estado de derecho.

Aseguran las cámaras en San Martín Texmelucan

En San Martín Texmelucan, personal adscrito a la Región Naval Central participó en el Operativo Blindaje San Martín, mediante el cual fueron retiradas 33 cámaras de seguridad que se encontraban instaladas sin autorización.

Los dispositivos fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que integrará las carpetas de investigación correspondientes para determinar su posible utilización en actividades ilícitas.

Quitan “cámaras parásitas” en Amozoc

De manera paralela, en el municipio de Amozoc, elementos de la Marina participaron en un despliegue para detectar y retirar las denominadas “cámaras parásitas”, logrando localizar 12 equipos de grabación.

De ese total, ocho aparatos fueron removidos al comprobarse que estaban colocados de forma irregular y quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial, mientras que cuatro permanecieron en posesión de sus dueños, quienes acreditaron legalmente su propiedad conforme a los procedimientos establecidos.

Como resultado de ambos despliegues, las autoridades retiraron 41 sistemas de vigilancia clandestinos, infraestructura que, de acuerdo con la Secretaría de Marina, podría ser utilizada para monitorear o alertar sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad durante el desarrollo de las acciones oficiales.

La dependencia destacó que el desmantelamiento de este tipo de tecnología busca evitar que organizaciones delictivas empleen estas redes para obstaculizar la labor de las autoridades.

Municipios de Puebla con más “cámaras parásitas”

Según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, los municipios con más cámaras parásitas para la comisión de delitos son los siguientes:

Puebla capital: 104

San Martín Texmelucan: 102

Tehuacán: 101

Cuautlancingo: 90

Amozoc: 80

Ajalpan: 33

Zacatlán: 14

San Salvador El Verde: 13

Tecamachalco: 11

Tepeaca: 11

Teziutlán: 8

Venustiano Carranza: 6

San Salvador Huixcolotla: 5

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JVR