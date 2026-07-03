Dan más de 12 años de prisión a 6 que portaban armas exclusivas del Ejército y droga.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 12 años, seis meses y 22 días de prisión en contra de seis personas que fueron detenidas con seis armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La dependencia informó que, con los elementos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el órgano jurisdiccional dictó el fallo contra Brandon “N”, Francisco “N”, Juan “N”, José “N”, Manuel “N” y Laura “N”.

Además de la pena privativa de la libertad, el juzgador ordenó el pago de una multa y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

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Hay una mujer entre los condenados

La mujer sentenciada fue internada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, mientras que los cinco hombres fueron trasladados al Reclusorio Metropolitano para cumplir la condena.

La #FGR por conducto de #FEMDO, obtuvo sentencia de más de 12 años de prisión en contra de Brandon “N”, Francisco “N”, Juan “N”, José “N”, Manuel “N” y Laura “N”, al ser penalmente responsables de la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Estas personas fueron… pic.twitter.com/7tSv0nf4ds — FGR México (@FGRMexico) July 3, 2026

Así detuvieron a las 6 personas en Guadalajara

Los ahora sentenciados fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional en Guadalajara, donde las autoridades aseguraron seis armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como tres mil 300 dosis de clorhidrato de metanfetamina, con un peso total de 572.9 gramos.

Tras la detención, la representación social, en coordinación con personal de la Guardia Nacional y peritos de la FGR, ejecutó una orden de cateo autorizada por un juez federal en un inmueble relacionado con los imputados.

Durante la diligencia, las autoridades localizaron y aseguraron: dos granadas; ocho armas largas; 39 cargadores; cartuchos de diversos calibres, todos de uso exclusivo; cuatro cuchillos, entre otros objetos.

Con base en las pruebas presentadas durante el proceso penal, el juez emitió la resolución por la comisión de ilícitos previstos en la legislación federal.

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JVR